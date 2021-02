La femenil

El sábado pasado después de 14 años de ausencia de el majestuoso Estadio Azteca la Selección Nacional Femenil con la dirección técnica de Mónica Vergara se impuso contundentemente a la Selección de Costa Rica y digo contundentemente porque lo hizo goleando y gustando, inicio con este comentario por el regreso después de una prolongada ausencia del escenario máximo de nuestro país, reservado en exclusiva para la Selección Mayor varonil en fases oficiales de eliminatorias.

Después del Mundial de México 70, se llevó a cabo el Mundial juvenil que incluso fue transmitido por vía televisiva, posteriormente hubo representativos nacionales sin el apoyo ni la difusión necesaria mientras en los EEUU se daba un auge en escuelas primarias y posteriormente en las universidades, hoy esta selección es toda una potencia mundial con logros importantes, en nuestro país surgirían algunas jugadoras como Maribel “Marigol” Domínguez incluso con participación en la liga española con el F.C. Barcelona. Poco a poco el futbol femenil va ganando espacios con equipos muy bien equilibrados, no es raro ver en resúmenes televisivos muy buenas jugadas y auténticos golazos, en Santos Laguna, Jorge Campos va guiando a las Guerreras de Santos Laguna y esperamos que pronto lleguen los buenos resultados.

Por otra parte, no hay justificación para ningún tipo de comentario discriminatorio, dos casos han vuelto a manchar el balón, el reportado en el partido San Luis contra Santos Laguna del que se vislumbra no pasará de un mal momento en base a la redacción de la cédula arbitral que no consignó en el apartado de incidentes los insultos referidos, de igual forma no se justifica ni la actitud del joven balonero retrasando el reinicio del exageradamente recortado partido ni de un profesional al empujarlo. El otro caso fue el de los insultos discriminatorios recibidos por Zlatan Ibrahimovich aparentemente por un pseudo aficionado a los que afortunadamente no respondió dado su temperamento, son tiempos de por si difíciles en los que debe imperar la cordura. ¡Hasta la próxima!

Jorge Mario Galván Zermeño // [email protected]