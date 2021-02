No nos gustan las reglas

San Luis y Guadalajara. El Alfonso Lastras y el Jalisco. San Luis vs. Santos y Atlas vs. América, coincidentemente ambos equipos del Grupo Orlegi se vieron afectados por diferentes circunstancias, en el caso de Santos, supuestos gritos racistas a Félix Torres y en el caso del Atlas, el América que fue su rival en turno habría caído en un posible caso de alineación indebida al tener más de 20 minutos a un jugador que es Federico Viñas quien no aparecía en la lista de los 18 convocados por su técnico Santiago Solari en el banco de suplentes. Dos casas muy distintos pero igual de revueltos por una simple razón: no estamos acostumbrados a respetar la ley y desconocemos los reglamentos. Ante esa ignorancia y mala costumbre, nos subimos a la arena con juicios morales y valoraciones subjetivas de las situaciones. Terminamos muchos haciendo el ridículo opinando estupideces.

En el caso de los supuestos gritos racistas al central ecuatoriano del Santos Laguna, la investigación de la Liga MX debe ser implacable, aplaudo que la dirigencia lagunera encabezada por un gran abogado como lo es su presidente Dante Elizalde, haya señalado con nombre y apellido a quien el afectado identifica como su agresor. La investigación debería llegar hasta sus últimas consecuencias y las sanciones tienen que ser ejemplares. Aquí el tema no lo debemos desviar con el incidente de Félix con el recoge balones, eso se debe juzgar aparte, una tarjeta roja pesa sobre el ecuatoriano y también debe ser sancionado pero jamás ese incidente se debe tomar como un justificante de las agresiones raciales, ahí es donde empezamos todos a hacerle al juez y todo se revuelve. El racismo debe ser erradicado de nuestras vidas y sacarlo del futbol, sancionando a los que terriblemente siguen jugando esa carta para agredir, sería primordial y un ejemplo penetrante en nuestra sociedad. Atlas perdió 0-2 ante el América. Las Águilas de Solari con un juego poco lucidor pero efectivo, sacaron el triunfo contra 10 Rojinegros y anotando el primer gol vía un penalti muy discutido pero en mi opinión muy claro. Durante la transmisión surgió la duda del porqué el uruguayo Federico Viñas estaba en el banco de suplentes y posteriormente pasó a un palco, nadie supo explicar en la transmisión qué fue lo que pasó y de manera normal se desató la polémica. Resulta que Viñas no estaba en la lista de 18 convocados que el DT pasa al cuerpo arbitral y por lo tanto no podía estar en la banca. ¿Qué pasó? Se tendría que saber claramente ya que la presencia del uruguayo en el banquillo hace caer a las Águilas en alineación indebida. El Artículo 48.1 es muy claro. De manera lamentable la discusión se fue por el lado del “sentido común” de querer imponer la idea de que Atlas debería dejar pasar el incidente por no poder ganar los tres puntos en la cancha. Vaya estupidez y vaya riesgo si todo se manejara así. ¿Dónde quedan las reglas? ¿Para qué sirven los reglamentos? Las ligas que más admiramos se basan en seguir las reglas, nadie por encima de ellas, un error administrativo en la NFL te puede costar muy caro en lo deportivo y en lo económico, ¿hasta cuándo vamos a ser una liga seria? El futbol sería un gran inicio para que todos nos empezáramos a acostumbrar a respetar las leyes y reglamentos pero no, a todo le queremos encontrar la vuelta y en este caso peor, hay quienes envueltos en la bandera de la “justicia deportiva” ven bien pasarse las reglas por el arco del triunfo. Lamentable y peligroso. Manye Castil // @manyecastil 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste