NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Los personajes de los cinco cuentos que integran el eBook Suelten a los perros, obra con la que Luis Jorge Boone obtuvo el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, han perdido algo en el camino y se han quedado sin nada, incluso sin rumbo para seguir viviendo y, sin embargo, aunque no son héroes ni triunfadores, se ven con humor, otras veces se burlan de sí mismos, y en ocasiones se miran con ironía, “son puntos de vista válidos para sobrellevar sus propias vidas”, afirma el narrador, poeta, traductor y editor.

“Creo que todos los personajes están heridos también, despojados, han perdido alguna cosa, como dice el epígrafe de Ricardo Piglia, que es una frase que me encanta porque además creo que habla de las circunstancias de todos los protagonistas: ‘El hombre herido en el corazón puede mirar la realidad tal cual es y percibir sus misterios’. Pues sí, todos tienen el corazón roto de una u otra manera y por eso mismo ya no tienen esa fantasía de ‘soy el hombre y lo puedo todo y el amor lo puede todo también’. No, la vida les destrozó el corazón”, asegura Boone.

El escritor nacido en Monclova, Coahuila, en 1977, dice que los personajes han perdido algo. “Alguno perdió a su pareja, alguno perdió sus razones de vivir, otro pierde a su hija, que era el centro de su vida, uno más perdió a un gran amor, alguno perdió la dirección y no sabe si está avanzando o está quieto en su vida, y de alguna manera, en medio de esa oscuridad, en medio de esa opresión y de esa asfixia que sienten, descubren una grieta y lo interesante es que deciden transitar por ahí, a ver qué es lo que pueden encontrar”.

Boone, quien es autor de los libros de cuentos La noche caníbal, Largas filas de gente rara, Cavernas y Figuras humanas; y de las novelas Las afueras y Toda la soledad del centro de la Tierra, reconoce que en los personajes de estas historias quiso poner muchas cosas.

“No son triunfadores, no son tan poco historias de éxito, porque estos mitos de nuestra modernidad y de cómo vemos la historia... de pronto nos enseñan que tenemos que tener las grandes sagas para poder contar una historia y yo creo que no, yo creo que estas historias que hablan de personajes que se debaten en cómo hacerle para llegar a mañana, cómo hacerle para que este momento no me destruya, esos pequeños actos son los que salvan el día”, afirma el escritor, quien también es coautor, con Julián Herbert, del díptico narrativo El polvo que levantan las botas de los muertos.