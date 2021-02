Rechazan triquis llegada de Guardia Nacional a Oaxaca

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) confirmó que no permitirá la presencia de elementos de la Guardia Nacional en comunidades y localidades habitadas por el pueblo Triqui en la región Mixteca de Oaxaca.

En un comunicado, puntualizó que seguirán insistiendo por lograr un acuerdo de paz; pero rechazó la "militarización" de estas comunidades porque sostuvo que no es la solución al hambre y miseria en que viven las comunidades.

"Sí a la paz, no a la militarización, sí al desarrollo comunitario, alto a la violencia de los caciques locales, no más miseria y hambre, no más militares en la zona Triqui. El hambre y la miseria no se combaten con militares", recalcó en un comunicado y a través de sus redes sociales, en respuesta a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el conflicto que existe en esta zona de Oaxaca.

El pasado 19 de febrero de 2021, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) acusó al MULT de impedir el ingreso de elementos de la Guardia Nacional a Tierra Blanca Copala, comunidad de Santiago Juxtlahuaca.

La entrada de la Guardia Nacional a esta localidad, afirmó, es parte del proceso de pacificación en la región Triqui y que forma parte de los acuerdos establecidos con la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Hoy, el MULT impide acceso de la Guardia Nacional a Tierra Blanca Copala. ¿Esto es la paz que tanto pregona en sus comunicados?, ¿a qué le teme la dirigencia del MULT?, ¿por qué no quieres seguridad en la nación Triqui?, ¿por qué bloquea el acceso de la Guardia Nacional a Tierra Blanca Copala?", cuestionó el MULTI.

López Obrador exhortó hacer una convocatoria a la unidad de los pueblos triquis, que se busque la paz.

"Yo les ofrezco a los hermanos triquis que, de lograrse este acuerdo, voy yo a Copala, voy a la región Triqui y allá celebramos el acuerdo entre todos, de la paz y con la garantía que van a lograrse más acciones de bienestar para todos", dijo el mandatario.

El MULT aseguró que le toma la palabra al Presidente y urgió a la instalación de una mesa de diálogo, para atender y resolver la problemática social y que se instale a la brevedad posible la mesa de paz, justicia y desarrollo comunitario, sustentable e integral de la nación Triqui.

"Tomamos la palabra de nuestro Presidente de la República y vamos con la Cuarta Transformación de no robar, no mentir, no traicionar y no simular", sentenció el MULT.