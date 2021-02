Los bioluminiscentes lampíridos

"Vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad…" así dice una canción de Agustín Lara y cuando yo la oía, siendo niño, me preguntaba cuáles eran esos cocuyos que sabían bordar con lentejuela las cosas… y más me intrigaba porque yo pensaba que los cocuyos eran una especie de ratas. No, el cuyo es el llamado Conejillo de Indias.

Los cocuyos son las luciérnagas y desde luego que la canción del Flaco de Oro hacía una metáfora, pues los animalitos, con su lucecita en realidad no bordaban sino que hacían que la noche pareciera un lienzo negro bordado de lentejuelas. Las luciérnagas pertenecen a la familia de los lampíridos, unos coleópteros polífagos caracterizados por su bioluminiscencia. ¡A ver, explíqueme eso, porque no le entendí ni papa! Ahí le voy: Los coleópteros son insectos que tienen una especie de caparazón y alas plegables que oculta cuando el animal no está volando, como los escarabajos, las cucarachas y las luciérnagas, precisamente. Polífagos quiere decir que no comen, ¡tragan! todo lo que encuentran y siempre tienen hambre. La bioluminiscencia es la capacidad natural que tienen las luciérnagas para emitir luz. Y, ¿para qué quieren tener luz estos animalitos? ¿Para orientarse? No, la lucecita es para el cortejo nocturno que es como un diálogo complicado entre machos y hembras. Los machos salen a patrullar el lugar en busca de pareja a la que atraen con un vuelo característico mientras emiten destellos y las hembritas encienden su foquito para decir al macho: ¡Acá estoy, mi amor!, pero si sienten que hay peligro, bajan el switch y se quedan quietecitas en lo oscurito. La luz se genera en un órgano especial que tienen en el abdomen y obedece a un proceso de oxidación de una sustancia llamada luciferina en presencia de una enzima llamada luciferasa. Junto con la palabra niño, la palabra luciérnaga es una de las que más sinónimos tiene en el idioma español. Aquí le pongo algunos de sus nombres: se le llama alumbrador, arlomo, bacusaguí, bola de lumbre, caballero, cocay, cocuyo, cucayo, cucuy, cucuyo, copeche, coperchi, chilasca, chupamecha, chupiro, chuperete, chupiritete, churrispitente, gusanito, lámpara, linterna, linternilla, linternita, lucecita, lucerna, lucernilla, lucierga, lucierna, luciérnaga, luciénega, luzterna, martita, manticuil, muscac, muscaque, pilil, pilín, prende y apaga, prendedor, saltamata, santamarta, santiaguillo, tachinole, tahuinche, trencito y viejita, entre otras. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. ME PREGUNTA: Perla Jiménez: ¿Qué es un pichichi? LE RESPONDO: En España se le llama Pichichi al trofeo por un gran goleador llamado Rafael Moreno apodado Pichichi que jugó en los años 1911 a 1921. En México un pichichi o pichiche es un ave comestible parecida al pato. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La conciencia es la más variable de todas las reglas.