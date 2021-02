Presiona 4T por su reforma eléctrica

Ayer el presidente López Obrador aceleró la presión para la aprobación de su reforma eléctrica, la primera "contrarreforma" a la impulsada por Gobiernos anteriores y llamó a los legisladores a votar "a favor de México" y acusó a la oposición de "fraguar" una contracampaña por la falta de luz en el país.

Además, el mandatario presumió que "a diferencia de Texas, a México solo le tomó cinco días resolver el problema de abasto de energía, mientras que ese estado de la Unión Americana sigue igual". Manifestó que una de las lecciones de la crisis es no confiarse en utilizar una sola fuente de energía, sino tener un abanico de posibilidades.

De gira por Baja California, el líder de la Cuarta Transformación (4T) llamó a los legisladores a que "actúen pensando en el pueblo y no en las empresas" y a que aprueben en los próximos días su iniciativa en materia energética, pues afirmó que garantizará que no haya apagones ni alzas en la luz. Acusó que grupos conservadores echaron a andar una contracampaña a su llamado de ahorrar luz ante la crisis energética por la escasez del gas proveniente de Texas, y que una de las reglas de la protesta civil es "no hacer el ridículo".

Apuntó que esta crisis demuestra que es indispensable la rectoría del Estado en el tema energético, puesto que "está muy pulverizado el mando, no hay control, porque tienen mucha más fuerza las empresas particulares que el Estado". "¿Dónde está el Estado?, ¿dónde está la ética, la moral de las empresas? ¡¿Cómo dejar, en el caso de Texas, a millones sin luz, encerrados, padeciendo frío y sin atender a la población?!", dijo. "A mí no me paga Iberdrola, no me pagan las empresas extranjeras, me paga el pueblo", aseveró.

Al encabezar la inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas de la CFE y acompañado por Manuel Bartlett, titular de la CFE, López Obrador exhortó a todos los legisladores a que esta semana aprueben su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pues subrayó que también se garantizarán precios justos a las empresas particulares.

"Espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la CFE, porque significa seguridad para todos, significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no van a haber apagones", dijo.

López Obrador agradeció a la gente "porque muchos nos hicieron caso y, en los momentos difíciles, en las horas pico de más demanda de energía, apagaron los focos; otros, que están obnubilados, echaron a andar una contracampaña".