Hombre agrede físicamente a mujer asiática en plena calle y la deja inconsciente

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando Leelee Chin-Yeung, de 52 años, se acercó a un hombre formado afuera de una repostería y le preguntó que si él era parte de la fila, pero el sujeto reaccionó con violencia y procedió a insultarla.

Luego de unos cuantos insultos, el sospechoso le arrojó a Chi-Yeung una caja de cartón a la cabeza y luego procedió a empujarla contra el piso, lo que le provocó a la mujer asiática la pérdida de conciencia y una herida en la cabeza, la cual tuvo que ser tratada con suturas, de acuerdo al portal NBC News.

Las autoridades lograron identificar al sospechoso como Patrick Mateo, de 47 años, y fue arrestado bajo los cargos de asalto y acoso, decisión que fue reprobada por la hija de la víctima, quien, según el portal Daily Mail, declaró que se le debería imputar el cargo de crimen de odio porque él supuestamente le gritó insultos racistas a su madre mientras la atacaba.

El ataque de Mateo, quien salió bajo fianza la mañana siguiente de su arresto, forma parte de un aumento de crímenes de odio hacia personas asiáticas que se han registrado en el último mes, los cuales se creen que son productos de la retórica anti asiática que el expresidente Donald Trump expresó al referirse a la actual pandemia de COVID-19, mencionó el portal The Guardian.

EXCLUSIVE VIDEO: 52-year-old Asian woman violently shoved yesterday in Flushing, Queens. Witness says assailant threw box of spoons at her, yelling slurs before he shoved her. She blacked out, needed stitches on her forehead. Tonight at 11p #StopAsianHateCrimes #ProtectOurElders pic.twitter.com/39FGzlKT7I