Comisión Disciplinaria analizará alineación indebida de América ante Atlas

El tema de la alineación indebida del América en el juego contra el Atlas será turnado a la Comisión Disciplinaria para que tome cartas en el asunto.

Más hay una cosa que se asegura, y es que el error no vino de la Liga MX, ni del sistema que se utiliza para llenar la cédula, como se dijo en la transmisión de TUDN en los Estados Unidos.

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, se determinó abrir un procedimiento de investigación por los hechos acontecidos durante el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de Liga MX entre los Clubes Atlas vs. América, celebrado ayer, 20 de febrero”, se compartió en comunicado.

“Será cuestión de la liga, a mí no me corresponde; lo que vi y me llamó la atención que Federico Viñas estaba entrando en calor y estaba en la tribuna con sus compañeros y estábamos atentos porque es un jugador importante y podría entrar y la planilla decía que no, y bueno consultamos y nadie sabía, ahora lo último que nos enteramos que en teoría no debería de estar ahí", declaró Diego Cocca en atención a medios.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La FMF acaba de informar que se abrió el proceso de investigación por la supuesta convocatoria...