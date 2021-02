Líder de colectivo localiza a su hijo en Sonora

Una madre nunca se rinde. Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino y ahora su madre, Ceci Patricia Flores Armenta, ha encontrado sus restos, pero no están completos: falta el cráneo, así que la búsqueda continúa.

La mañana del viernes 19 de febrero, por informes de una persona anónima, el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora localizó restos óseos en la carretera 36 de la Costa de Hermosillo, siete kilómetros al sur.

Se ha reconocido la billetera, talla de pantalón y dentadura de Antonio, y sólo se espera que la comparativa de ADN confirme si se trata del hombre de 31 años.

"Mañana seguimos la búsqueda porque falta el cráneo y más huesos y yo quiero un hijo completo, creo lo merezco por tanta lucha", expresó Flores Armenta, líder del colectivo.

Por ello, apenas y amaneció este sábado y decenas de personas de diferentes colectivos salieron a la búsqueda del cráneo, pero no tuvieron resultados.

"Mi amor, no puedo creer que este puño de huesos incompletos seas tú. No lo creo, no lo acepto; ni tú lo mereces, ni yo lo merezco.

"He luchado mucho por ti, por traerte completo a casa, he traído paz a muchas familias esperando que Dios vea mi obra y me mande mi recompensa", expresó

Con gran dolor renegó la forma en que encontró a su hijo, lo ansiaba encontrar, "pero no de esta manera, no lo acepto, seguiré tus huellas hasta llegar a la última de ellas; rascaré cada pedazo de la tierra hasta tener tu último hueso. Mi lucha será hasta lograr traerte a casa y pueda decir que mi promesa ha sido cumplida".

El 4 de mayo de 2019, en Bahía de Kino, dos hijos de la líder del colectivo fueron privados de la libertad por hombres armados; un menor de edad regresó, pero Marco Antonio Sauceda Rocha no lo hizo. Ceci Patricia lo buscó por todos lados, no lo encontró, y entonces empezó a escarbar la tierra.

Andaba sola en el monte, hasta que otras mujeres en su misma circunstancia se le fueron uniendo y ahora forman un ejército de más de 200 mujeres activas en varios municipios del estado.

Se han aliado a otros grupos de Baja California y Sinaloa, donde además de los rastreos se dan fuerza y apoyo moral.

Este colectivo es el que ha realizado el mayor número de hallazgos en Sonora, pues superan las 300 personas; pero el motivo de su creación fue hallado el pasado viernes.

"Si esa persona no me hubiera llevado al lugar, jamás lo hubiera encontrado; es un monte como siete kilómetros de la carretera para adentro", comentó Ceci Patricia Flores.