López-Gatell da positivo a COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19 con síntomas leves, por lo que seguirá trabajando desde su casa.

El encargado de la lucha contra el coronavirus se contagió casi un año después de que inició la epidemia en el país, periodo en el que el funcionario ha sido cuestionado por las situaciones de riesgo en las que ha estado o por no acatar medidas sanitarias como guardar la sana distancia, usar cubrebocas y no salir de viaje si no es estrictamente necesario.

La última ocasión en la que López-Gatell fue polémica se dio a principios de este año, cuando se reveló una imagen de él vacacionando en la playa de Zipolite, en Oaxaca, sin usar cubrebocas y acompañado de más gente.

Cuestionado sobre este tema en una conferencia de prensa, el subsecretario dijo que acudió a Oaxaca a visitar a su familia y argumentó que en esa entidad, a diferencia de la Ciudad de México, sí estaban abiertos los restaurantes.

"Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días por Fin de Año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de, cómo estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de Fin de Año, de conservar los grupos familiares muy pequeños", respondió a las críticas.

Además de su fotografía en la playa, se dio a conocer otra imagen del subsecretario viajando en un avión rumbo a Oaxaca sin cubrebocas y hablando por teléfono, a pesar de que en ese medio de transporte es obligatorio el uso de este insumo para prevenir contagios de COVID-19.

Otro viaje que realizó este año el subsecretario fue a Argentina, con el objetivo de recabar más información sobre la vacuna rusa Sputnik V que ese país ya había adquirido y para conocer la planta donde se producía el activo de las dosis de AstraZeneca.

Sin embargo, cuando López-Gatell difundió en sus redes sociales imágenes de su visita al extranjero, los internautas lo criticaron porque en algunas reuniones con funcionarios de ese país no utilizaba su cubrebocas, mientras los argentinos, sí.

Un par de semanas antes de que el subsecretario realizara estos viajes, en conferencia de prensa en Palacio Nacional reiteró que el cubrebocas daba una falsa idea de protección.

"Lo usamos [el cubrebocas] para no contagiar a los demás, pero no [hay que tener] tener la falsa sensación de seguridad, de que porque ya tengo el cubrebocas no me voy a contagiar", señaló ante los medios de comunicación.

A mediados del año pasado se dio a conocer que durante las reuniones y eventos públicos que sostenían con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los funcionarios del gabinete federal no utilizaban cubrebocas.

Por la noche, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, aprovechó para confirmar que el subsecretario se encuentra con manifestaciones leves de COVID, pero que su salud es estable. Dijo que López- Gatell se halla en monitoreo constante y que se mantendrá resguardado en su casa.