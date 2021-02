Violencia expulsa a niños de la escuela

Solamente cuatro de las 32 entidades federativas de la República cuentan con mediciones sobre la cantidad de niños que abandonan la escuela por sufrir agresiones directas o por el contexto de inseguridad que se vive en sus respectivos municipios; el resto de los estados únicamente aborda cifras de deserción escolar sin atribuir las causas.

En la última década, por lo menos mil 774 niños abandonaron la escuela, pero éstas solamente son cifras de Guanajuato, Sinaloa, Coahuila y Baja California Sur, estados que reconocen esta realidad, en tanto que el resto de las entidades no cuentan con información sobre cómo la violencia ha impactado la vida académica de los menores de edad.

Documentos obtenidos a través de solicitudes de información muestran que, desde 2012, los menores en estas cuatro entidades han desertado de sus escuelas porque eran víctimas de maltrato familiar o acoso escolar, así como por la desaparición de algún ser querido, por peleas entre vecinos, enfrentamientos armados en su municipio, desplazamientos forzados o agresiones contra sus profesores.

Las cifras revelan que en esos cuatro estados 848 niños abandonaron su escuela en el nivel de secundaria, otros 717 en la primaria y 209 en el preescolar.

En los informes, elaborados por autoridades educativas no se especifica si cada menor se volvió a registrar en otra escuela luego de su deserción, pero incluso así especialistas en la materia advirtieron sobre dos tipos de riesgo para estos jóvenes: el primero es que si no continúan estudiando no terminarán una carrera profesional y por lo tanto su futuro podría ser económicamente precario, mientras la consecuencia más grave podría ser su integración a grupos delictivos como una forma de supervivencia.

Aunque el futuro de estos jóvenes puede estar en riesgo, la mayoría de los gobiernos estatales no cuentan con un diagnóstico claro del problema para poder atenderlo.

En lo que respecta a las entidades que sí tienen información, detrás de Guanajuato y Sinaloa, el estado de Coahuila es dónde más bajas de alumnos hubo por motivos de violencia. Ahí desertaron 67 jóvenes.