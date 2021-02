Su salud oral

HIGIENE BUCAL

Uno de los peores enemigos en la cavidad bucal y del resto del organismo es la placa dentobacteriana, es una masa blanda, adherente de colonias bacterianas, que se coleccionan sobre la superficie de los dientes, encía, lengua, paladar, otras superficies bucales (prótesis etc.) cuando no se practica métodos adecuados de higiene bucal. Está relacionado todas las bacterias que se encuentran en boca, si no son eliminadas adecuadamente, pueden convertirse en patógenas, inflamando las encías, cursando en la parte interna de la encía, por las bolsas periodontales y cursar dentro del organismo, causando enfermedades. Sobre todo, en esta época de la pandemia es extremadamente importante mantener la boca sana, y con una higiene bucal adecuada.

Recuerde siempre estos puntos básicos:

Cepillo Dental: Remoción mecánica de la placa dentobacteriana, por medio del cepillo de dientes, puede ser eléctrico o manual. Reemplácelo por lo menos cada 3 meses. El cepillo es un poderoso aliado. Lávelocon jabón, no solo es enjuagar, el cepillo guarda muchas bacterias y en el baño, con tanta humedad puede también tener hongos. Utilice una correcta técnica de cepillado, recuerde cepillar lengua, paladar, encía. No se cepille enérgicamente, no por esto va a cepillar mejor, se puede lastimar, dese tiempo para efectuarlo. Recuerde el cepillo es personal.

Hilo Dental: Este llega a espacios donde las cerdas del cepillado no pueden hacerlo, hágalo después de cada comida. Cepillos interdentales, o interproximales, pequeños, pero de gran ayuda, utilícelos con cuidado, no se lastime. Estos se utilizan cuando los espacios entre los órganos dentarios son grandes, se empaqueta alimento. Estos cepillos interdentales hay de varias formas, en las tiendas de autoservicio los puede encontrar, y su odontólogo le puede recomendar cual usar. El hilo superfloss o el floss threader son hilos que son útiles para la limpieza de prótesis fijas.

Pastas dentales o dentífricos: Utilícela en pequeñas cantidades, hay de diferentes presentaciones. Si tiene hipersensibilidad dentaria, puede utilizar las que contienen nitrato de potasio, hay otra tecnología de pastas que contienen novamin.Hay agentes aclarantes en el mercado, pueden no ser eficaces, y si dañarlo.

Enjuagues bucales: Estos sirven para la remoción química de la placa dentobacteriana, que impiden el crecimiento o actividad de los microrganismos, disponemos entre otros, la clorhexidina, el uso de 2% en enjuagatorio Esta produce coloraciones en los dientes y lengua y puede afectar el sentido del gusto. Los enjuagues pueden irritar la mucosa de la boca, causar exfoliación epitelial, hipersensibilidad. Algunos contienen un alto contenido de alcohol. Si padece de halitosis o mal aliento, no trate de disimularlo con enjuagues, este no le ayudara. Mucho menos con pastillitas para el aliento, se convierte en un ciclo.

• Si tiene prótesis dentales removibles, o guardas oclusales, lávelas antes y después de su uso

• Observe una dieta balanceada y evite ingerir alimentos entre comidas. Los alimentos ricos en azucares, carbohidratos refinados son los más dañinos.

• No utilice sus dientes como herramientas.

• Revise su boca diariamente, para buscar llagas u otros cambios. Si los hay, coméntelos con su dentista

• Asus hijos pequeños, efectúele la higiene dental diariamente. Tanto la primera dentición y sobre todo la segunda es importante siempre mantenerla sana, aquilátela más que un diamante.

• Visite regularmente a su dentista, no decidas por ti en tu salud bucal, todos los aditamentos anteriores, consúltelo para que le recomiende lo ideal para usted.

Lo ideal es preservar su dentadura toda la vida, no es ley, que llegue a viejito sin dientes. Si usted ya padeció alguna enfermedad bucal, y ya se rehabilito con el odontólogo, es necesario seguir manteniendo con muchos cuidados, los tratamientos odontológicos no son permanentes.