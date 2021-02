Familiares de desaparecidos en Baja California reclaman indiferencia de AMLO

Procedente de Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por familiares de personas desaparecidas quienes le solicitaron escuchar sus casos pues aseguraron que, ni autoridades estatales ni federal los han atendido.

Al salir del Aeropuerto Internacional de La Paz, los manifestantes -la mayoría de ellos, mujeres- corrieron a la camioneta donde se encontraba el titular del Ejecutivo federal, rodearon el vehículo, y le pidieron que bajara el vidrio para que escuchara sus casos, sin embargo, el mandatario no bajó el vidrio, y con señas les indicaba que alguien les atendería.

"¡Baja tu vidrio por favor queremos justicia, asesinaron a mi hermana, lo manejan como feminicidio! El gobernador no me contesta. ¡Tengo desde las 12:00 horas esperando, no nos defraudes. Léeme por favor, queremos justicia para Ana Luisa (joven victima de feminicidio)!".

Frente a la camioneta, Vianey Gaxiola, madre de Fernando Aarón Talamantes Gaxiola, desaparecido el 9 de diciembre pasado, suplicaba con lagrimas al Ejecutivo federal que la escuchara para ayudarle a que su hijo regresara.

"¡Que me regresen a mí hijo, quiero a mi hijo!", suplicaba, mientras una integrante de la Ayudantía de Presidencia le pedía que se retirara del vehículo y que dejara seguir el camino del Presidente. Lo cual ocurrió.

Tras esto, Vianey Gaxiola, portando la imagen de su hijo desaparecido, reclamó que el presidente López Obrador no los haya escuchado.

-"¡No bajó su vidrio! ¡No me quiso escuchar! ¿Por qué?".

"Qué me ayude a recuperar al presidente a mi hijo…. se lo llevaron injustamente", dijo entre lágrimas.