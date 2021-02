Pide GOAN a diputados no aprobar contrarreforma eléctrica de AMLO

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), lanzaron un llamado a los diputados federales para que analicen y reflexionen a profundidad las consecuencias que traería para México el aprobar la contrarreforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa de Tampico, Tamaulipas, donde tuvieron una reunión los mandatarios panistas adelantaron que con esta iniciativa se genera incertidumbre en las inversiones extranjeras, generación de empleos y en ser autosuficientes como país en la creación de energía.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que con este proyecto se va en sentido contrario en el que va todo el mundo, pues no da certeza a los inversionistas extranjeros y nadie va a querer venir a invertir a México.

"Hay muchísima reserva en este caso en lo específico en el Bajío, el tema es prioritario del gas para la industria automotriz, toda la proveeduría de las armadoras y sin duda el hecho de estar retrocediendo en la legislación que se hizo con la reforma energética no le da ninguna certeza al país para inversiones extranjeras, nadie va a querer venir a invertir a cualquier estado de este país, sino tiene la certeza de lo más importante que es la materia prima de las energías, ojalá y se reflexione y hacemos el llamado a todos los diputados federales y senadores que piensen en la fortaleza de este país sobre todo en materia económica y sustentable", dijo Martín Orozco.

Insistió que el no tener gas está parando a muchas industrias y eso significa disminución en los sueldos de los trabajadores y pérdida de empleos.

"El tema de no tener el gas, porque muchas de las industrias están frenándose, ya hay paros técnicos en la industria y eso significa también disminución de sueldos a los trabajadores, significa que ya el trabajador no va a llevar el mismo recurso a su hogar, no va a tener el mismo recurso para sus hijos, y familia y esto trae un efecto impresionante en la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas, nuevamente es un llamado a que realmente analicen lo que se va a votar, porque es un retroceso impresionante y hay muchos proyectos que se ponen en riesgo y de inversión, pero también hay mucha inversión que ya está en los estados que también pone en riesgo las fuentes laborales", dijo Martín Orozco a nombre de los mandatarios panistas.

En este sentido, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila secundó a Martín Orozco y dijo que este tipo de iniciativas generan incertidumbre a los inversionistas, sobre todo a quienes ya tienen muchos proyectos en puerta para crear parques eólicos o solares.

Secundó el llamado a los diputados a que analicen a profundidad la reforma y se tome en cuenta el daño que se le haría a las inversiones, a la generación de empleos y en la autosuficiencia energética.

"La incertidumbre que generan este tipo de iniciativas, pues no son buenas para la gente que ya trae un proceso de un año y que está listo para iniciar la inversión de su parque ya sea de energía solar o eólica, entonces, el llamado y lo que hemos coincidido los gobernadores del PAN, es a la Cámara de Diputados a analizar a profundidad este tema, tomar en cuenta el daño que se podría estar haciendo en las inversiones, en la generación de empleos, pero también en la importancia de poder crear nuestra propia energía aquí en México y en mi caso en la Península de Yucatán", dijo Vila.