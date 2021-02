Candidato a la gubernatura de San Luis Potosí sufre atentado en restaurante

José Luis Romero, candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por el partido Redes Sociales Progresistas, confirmó que sufrió un atentado mientras desayunaba en un restaurante de la capital estatal.

En conferencia de prensa, Romero Calzada señaló que se encontraba en el establecimiento "María Bonita", cuando dos personas entraron al sitio y una de ellas cortó cartucho frente a su familia para que no se registrara como candidato ante el Ceepac. Indicó que denunciará los hechos y no aceptará elementos de seguridad para resguardarse durante el proceso electoral, pues no quiere hacer "un circo".

"No quiero hacer un circo de todo esto, tengo que comentarlo porque sucedió, tengo que ir a poner una denuncia porque sucedió, pero el circo debemos evitarlo, la gente ya está cansada de eso, debemos manejar una política de altura, yo sé que en el pasado he cometido errores, pero esos errores son aprendizajes para caminar mejor", declaró.

"Se fueron directo sobre mí", dice Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Romero Calzada dijo que los hechos ocurrieron antes de que se registrara ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que los implicados eran dos sujetos jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 30 años de edad.

Relató que uno de éstos se quedó en la puerta del restaurante, mientras que el segundo se les acercó, cortó cartucho y le dijo: "No te registres".

"Entraron al restaurante, se fueron directo sobre mí, uno se quedó en la puerta y cuando me cortan cartucho, yo aviento la silla [y] me tiro al piso, tratando de evitar que me dieran en la cara, ahí quedó el tiro en el restaurante y me dicen: 'no te registres'", narró.

El candidato de Redes Sociales Progresistas a la gubernatura del estado dijo que el hombre que cortó cartucho enfrente de él traía una gorra blanca, un pantalón de mezclilla y chamarra de piel negra, mientras que el otro portaba una chamarra roja, según pudo recordar.

De acuerdo con primeras versiones, los hechos se trataron de un asalto al restaurante "María Bonita" en el que supuestamente dos sujetos despojaron de sus pertenencias a los comensales.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la Policía Municipal de San Luis Potosí, se registró una denuncia al 911 porque al menos dos personas ingresaron al lugar con armas de fuego, pero no se registraron despojos a los clientes, además de que el primer respondiente fue la Policía Metropolitana y, posteriormente, al lugar llegaron policías estatales.