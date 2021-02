A pesar de crisis sanitaria y económica de México, se va a consumar la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que ha generado la pandemia del COVID-19, se logrará consumar la cuarta transformación.

"Vamos a seguir adelante, vamos a seguir llevando a cabo la transformación de México, a pesar de la crisis sanitaria y a pesar de la crisis económica. Estoy optimista, vamos a lograr consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad fronteriza, considerada como la más violenta del país, el Mandatario federal indicó que “en pocas palabras”, consumar su movimiento de transformación significa desterrar la corrupción y que haya desarrollo con bienestar.

"En pocas palabras, se va a desterrar la corrupción, me canso ganso. Significa la transformación de México, el que haya desarrollo, no sólo crecimiento, que haya crecimiento y bienestar, que eso es el desarrollo. No es crecer por crecer; crecer por crecer puede significar progreso, pero sin justicia, y progreso sin justicia es retroceso.

"Nosotros queremos que haya crecimiento económico, pero distribución del ingreso, distribución de la riqueza, justicia. Queremos la modernidad de México, pero formada, creada, construida desde abajo y para todos, modernidad forjada desde abajo y para todos”.

En compañía del gobernador Jaime Bonilla, el titular del Ejecutivo federal apuntó que su gobierno ya no quiere que solo se beneficien las élites y que, "el pueblo quede en el abandono".

"Se va a seguir atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le va a dar siempre la preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres", finalizó.