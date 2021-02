Mujer poncha las llantas del auto de su vecino y apodan 'lady cuchillos' en redes

Una mujer ha sido apodada como 'lady Cuchillos' en redes sociales, después de que se difundiera un video donde se le ve ponchar las llantas del auto de su vecino con un objeto punzocortante.

De acuerdo a la información que se presume en redes, los hechos fueron registrados en el municipio de Nacajuca, en Tabasco, donde una mujer arremetió contra el vehículo de su vecino, ponchándole las llantas con un cuchillo, presuntamente por estacionarse en la entrada de su casa.

"Ya me tiene harta, le prestan el cajón, pero no le presto el mío, no lo quiero ver ahí, muévase porque voy a llamar a la policía", se escucha decir a la mujer en el video que fue captado por un testigo.

#Viral | A través de redes sociales fue difundido el #video de una mujer, que al ver que su vecino no accedía a quitar la camioneta de un lugar que ella reclamaba, procedió a asestarle los neumáticos Síguenos aquí ➡https://t.co/PtEy24bxm6 pic.twitter.com/7iidYWQRyA — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) February 19, 2021

Tras viralizarse el momento en redes sociales, internautas apodaron a la mujer como 'lady cuchillos'.