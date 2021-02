Nueve series basadas en historias de la vida real

Las fuentes de inspiración para cualquier proyecto narrativo son parte de la base que les va dando forma, no sólo hacia su historia, sino tono, información, contenido y reflexión que quieren abordar y/o cómo hacerlo.

Eventos históricos nunca dejarán de ser llamativos, porque permiten explorar algo que sucedió en la vida real y analizarlo desde una mirada que, dado el tiempo que ha pasado desde entonces, ofrece una perspectiva nueva, actualizada y propositiva.

Estas son algunas series que se inspiran en hechos verídicos para sus historias.

Chernobyl

No sólo la realización es fantástica, la miniserie abarca con interesante perspectiva lo sucedido en la planta nuclear ucraniana en 1986, cuando la contaminación por radiación cambió al mundo.

The Crown

Aunque sea una ficción, aborda momentos clave en la vida y reinado de Elizabeth II, actual monarca en Reino Unido, abarcando desde su formación, ascenso al poder, escándalos de su familia y más.

Historia de un Crimen: Colosio

La primera temporada de esta serie de Netflix ahonda en el asesinato del candidato a presidente de México, Luis Donaldo Colosio, en 1994. No sólo es la búsqueda por la verdad, también de la mentira.

Mrs America

Ambientada en 1970 en Estados Unidos, con Cate Blanchett como Phyllis Schlafly, la mujer que con un discurso tradicionalista, hizo todo por frenar el movimiento a favor de la equidad de género.

American Crime Story

La serie de antología basada en crímenes reales ofrece una mirada a los pormenores de casos conocidos, como el juicio por asesinato de O.J. Simpson o el asesinato del diseñador Gianni Versace.

The Act

Se basa en la trágica historia real de Dee Dee Blanchard y su hija Gypsy, una mujer que mantenía enferma a la chica para controlarle y cuidarla, y su subsecuente asesinato a manos de Gypsy.

When they see us

Dramatización de un caso ocurrido en 1989 en Nueva York, en el que una mujer fue asesinada. Cinco adolescentes afroamericanos son acusados y procesados injustamente, uno de ellos, como adulto.

Catherine the Great

Cuatro episodios de parte de HBO que abordan la vida de ésta monarca rusa una vez que su marido ha muerto y ella se ha quedado a cargo del reinado, ante una serie de políticos escépticos.

A Very English Scandal

Miniserie en tres partes, se desarrolla principalmente en la década de 1970. El político Jeremy Thorpe intenta asesinar a su antiguo amante, que sobrevive, por miedo a que afecte su carrera.