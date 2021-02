Nuestros subagentes, disfrazados de chapulín para no desentonar, nos reportan que principalmente los regidores de la fastidiosa y estridente oposición en el Cabildo de Torreón casi agradecieron al destino la solicitud de licencia del alcalde para competir por la diputación federal por el Distrito 5, que abarca la mayor parte de la zona urbana de Torreón. Por eso la aprobación fue por unanimidad; incluso el ambiente festivo fue tanto que hasta le aprobaron las cuentas públicas del mes de enero. Pero lo que nos reportan los intrigosos subagentes es que ahora viene lo bueno para el candidato Jorge Zermeño. Será sin duda una prueba de fuego, y de gran paciencia para él, salir a pedir el voto a los ciudadanos, algunos de los cuales en ocasiones no les hizo mucho caso que digamos cuando le pedían mejorar el servicio de agua potable en tiempo del intenso calor, o las tantas veces que se inundaron de aguas negras por los taponamientos del drenaje sanitario y que Simas nunca atendió.

Además, la aparente desventaja de preferencias en el que se encuentra su partido, el PAN. Pesan también sobre su espalda los roces innecesarios que tuvo con el Gobierno del estado, en situaciones ríspidas que se "plancharon" apenas en el segundo semestre del año pasado y tras la grave situación de la pandemia. Y con la piel sensible a las críticas, más de tres años estuvo un día sí y otro también haciendo corajes con la incómoda prensa, con empresarios y con ciudadanos. Los que también decidieron prenderles una que otra vela a los santos para que Zermeño gane la elección y así no regrese al séptimo piso del edificio más caro de la ciudad fueron sus compañeros de partido, que aún no entienden su juego de pedir permiso para competir, regresar en junio unos días, y a las semanas volverse a ir; hasta órdenes dio, dicen sus malquerientes, de que no abrieran la puerta de su despacho en su ausencia.

****************

Los que se siguen preguntando si el jefazo de la Oficina de Recaudación del Gobierno del Estado en La Laguna, Paco Dávila, ya logró que le pongan la vacuna contra el temible COVID fueron algunos empresarios que desde que inició la pandemia no volvieron a ver al recaudador del estado en la región. Incluso hay quienes dicen que don Paco decidió, como buen hombre precavido, irse desde hace casi un año para su casa en San Antonio, Texas y, a pesar de quedarse sin luz eléctrica, no ha pensado regresar antes de que lo vacunen, por lo que la oficina prácticamente ha pasado a manos del expanista Luis Gurza Jaidar, quien mudó su despacho en la "capirucha" del sarape a las oficinas de Torreón, adonde también mandaron a despachar a los inspectores del padrón de alcoholes de la Secretaría de Finanzas del Estado, quienes, a pesar de que diariamente salen a dispersar las aglomeraciones en los comercios, no han sido capaces de reducir las enormes filas que se forman en Recaudación para tramitar las licencias de conducir. Nuestros subagentes, disfrazados de sufrido ciudadano pagando impuestos, nos dicen que tampoco es que el cambio de Luis Gurza haya servido de mucho, ya que está más concentrado en las próximas elecciones que en las labores por las que le pagan.

****************

Juraban y perjuraban que estaban fuertes y que juntos "harían historia", pero nada. El Tribunal Electoral de Coahuila le dio tremendo revés por unanimidad a la endeble coalición formada por el partido de moda, Morena, la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y los restos del Partido del Trabajo, dejando como el chinito, "nomás milando", a los que ya se sentían candidatos a la alcaldía de Torreón por alguno de esos partidos, o al menos suspiraban con algún cargo de elección popular en la contienda del próximo 6 de junio. Por lo pronto los magistrados les dieron para atrás, y dado que varios ya empezaron a "patalear" desesperados y medrosos, probablemente pudieran recuperar la coalición ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero, a decir de nuestros subagentes, los que se sentaron a disfrutar fueron los de los demás partidos políticos, que dijeron, como reza el refrán, que "a palo dado ni Dios lo quita", así que de aquí a que puedan registrar candidatos, seguramente seguirán con el desorden que los caracteriza, perdiendo el tiempo en pleitos internos, impugnaciones y hasta campañas de desprestigio entre ellos mismos, porque para eso se pintan solos.

****************

Y siguiendo en el terreno de los olvidos, nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que a quien le quitaron todas las canicas de la bolsa fue al jefazo del partido Unidad Democrática de Coahuila, Evaristo Lenin Pérez, quien por lo visto también ya dio por perdida su oportunidad de reelección a la Cámara de Diputados. Como si fuera una gran fuerza política, don Lenin vendió el partido, que siempre ha manejado como de su propiedad, a Morena de Coahuila. Para su sorpresa, al pasar de los días le fueron "quitando" a sus principales activos, por lo que muchos suspirantes confirmaron que "del plato a la boca se cae la sopa". Lo malo fue que las cartas fuertes que ofertó el mandamás de ese partido hoy las tiene el gobernador de la provincia y se las entregó en comodato al resucitado Partido Revolucionario Institucional, y ahí va la lista de exudecistas que ahora lucen camiseta tricolor: la exdiputada local de la UDC Zulma Guerrero, que iría como candidata por Sabinas, el alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, quien también batea con los tricolores, lo mismo que Julio Iván Long, alcalde de San Juan de Sabinas. Urbano Santos, quien en algún momento apoyó también a la UDC y hasta al alcalde de Allende, Antero Alvarado, que era fuerte operador de ese partido, ya recibió su credencial como miembro distinguido del PRI. La pregunta es: ¿qué le queda a don Lenin?

****************

De gira artística permanente el exsenador taurino-carbonero con licencia Armando Guadiana Tijerina, quien sigue con sus sueños de gobernar la "capirucha" del sarape y el pan de pulque, no deja de creerse legislador todavía. Don Armando se pasea por la "capirucha" del esmog tomándose fotos con cuanto personaje se le cruza por enfrente, como aquella con el expresidente panista Felipe Calderón, que nadie sabe en qué le ayuda a sus aspiraciones. Luego de que el suspirante presumiera en las inestables redes sociales su más reciente "selfie", con el policía de la Cuarta Transformación Santiago Nieto, a quien visitó en las oficinas de la temible Unidad de Inteligencia Financiera, nuestros subagentes se preguntan si el proveedor de la Comisión Federal de Electricidad fue a preguntar por los pecados de otros o a que le perdonaran los propios. Aunque a don Armando se le ve cansado de tanta paseadera, y parece ser el único suspirante de su partido en la provincia en tener segura la candidatura, para algunos no se ha aplicado a hacer campaña y la capital no es sencilla, ya que siempre se ha caracterizado por cobijar a los suyos, y la prueba es el "Chico Maravilla" Manolo Jiménez, que en todos los sectores sociales ha ganado popularidad y es aceptado como un "rockstar" vaquero-urbano, o el exjefazo de la Universidad Autónoma de Coahuila "Chema" Fraustro, que aunque no es muy dado a sonreír y parece que la candidatura le pesa, se mueve como pez en el agua.

****************

Nuestros subagentes, disfrazados de sanitizante esparcido como aromatizante en el salón preferido para los eventos oficiales, nos reportan desde la apapachada "capirucha" del sarape que al que se le olvidaron por unos momentos sus asiduos conocimientos de epidemiólogo y virólogo para ponerse en modo rijoso extremo fue al "góber" Miguel Riquelme, quien en pleno besamanos de la firma del Pacto Laboral Coahuila 2021 ante los paleros asistentes fijó su postura crítica hacia el Gobierno federal por el megaapagón que se registró esta semana, afectando severamente las actividades en cuatro estados del país, entre ellos Coahuila, y que de inicio todo mundo pensó que fue fortuito, pero luego "salió el peine" de que se trató de suspensiones programadas que hizo la Comisión Federal de Electricidad que dice dirigir Manuel Bartlett, sin avisarle a nadie, y desesperados, luego de que Texas le cerró la llave del gas natural y no pudo generar la energía suficiente. El "góber" Riquelme le dijo a la Federación que su política en materia energética nomás no tiene rumbo, está destinada al fracaso y es suicida. Y por si fueran pocos los dardos envenenados, de paso les recordó que sí había un plan quinquenal 2015-2019 para la extracción de gas shale en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero la 4T suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que comprometió la producción futura de gas. Particularmente para Coahuila, Pemex suscribió un contrato en 2018 por 5 años, pero se suspendió la operación de lo que bien pudo ser la oportunidad para que la entidad tuviera su propia producción de gas. Los argumentos del mandamás coahuilense respecto a las "imprecisiones" del Gobierno federal hicieron eco entre el bloque de sus homólogos rebeldes de la Alianza Federalista, que se le sumaron inmediatamente al reclamo.