Exigen a fiscalía de Chiapas no mentir

Si el médico Fernando Cuauhtémoc "N" -presunto agresor de la médico Mariana Sánchez Dávalos- se entregó ante un juez en Ocosingo, entonces que así lo diga la Fiscalía General de Chiapas, y no que lo capturó, afirmó Carlos Hugo Tondopó, abogado que asiste a la madre de Mariana, Lourdes Dávalos Ábrego. "Es una mentira como tantos procedimientos viciados que existen", afirmó.

"No podemos engañar a la sociedad con una captura efectiva que no existe. Las autoridades ministeriales deben tener un poquito de vergüenza y hablar a la sociedad con la verdad. Si el señor se entregó, él lo hizo y así se debe de decir, no que lo capturaron", indicó.

ANALIZAN PLIEGO

Colectivos feministas y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se reunieron con funcionarios de esa institución para analizar el pliego petitorio y poner fin al paro de actividades en la Facultad de Medicina, que inició con la muerte de Mariana Sánchez Dávalos. "Se busca a futuro planear y reestructurar el servicio social en Chiapas, desde el proceso de selección hasta las bases más profundas, con el fin de que no vuelva a suceder otro hecho como lo ocurrido con Mariana Sánchez Dávalos", indicó un estudiante que participa en la reunión.

En los próximos días se prevé que sigan las reuniones para levantar el paro, pues hasta ahora las autoridades de la universidad no han resuelto las peticiones de los estudiantes.