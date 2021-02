JESÚS FLORES: inmortalizar los oficios

Hace nueve años, gracias a una beca del Programa para la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), el fotógrafo Jesús Flores se andentró en el poniente de Torreón. Cámara en mano, capturó 12 historias de vida sostenidas por los oficios, miradas del día a día rutinario.

Mediante el diálogo, el lagunero obtenía información y generaba un vínculo de confianza con estos personajes. Cuando consideraba el momento idóneo, sacaba su cámara, elegía el encuadre, enfocaba su lente e inmortalizaba el momento.

Así se fraguó el proyecto El Sendero de los 12 maestros, que se compone de 82 fotografías; una paráfrasis de los 82 consejos de George Gurdhieff que el autor encontró en el libro El maestro y las magas de Alejandro Jodorowsky.

"Son 82 sentencias, donde lo que hago es jugar con el texto, que no tienen nada que ver. Lo que es interesante es ver cómo la gente trata de entender el texto con la imagen".

Desde diciembre pasado, Jesús Flores expone esta serie en los barandales del Bosque Venustiano Carranza, a modo de galería al aire libre. Allí mismo, frente a su obra y con el estruendo de la hora pico invadiendo el ambiente, comenta a la grabadora que tuvo que guardar su proyecto porque no encontraba espacios dónde exhibirlos. Por ese motivo se tardó casi nueve años en mostrarlo, hasta que la actual Dirección General de Cultura de Torreón (DGCT) se interesó en apoyarlo.

Los oficios inmortalizados en las fotografías de Flores incluyen a un albañil, un bicicletero, un vulcanizador, un carpintero, un mecánico, un eléctrico, un platero, un soldador, un tornero, un vulcanizador, una maestra zapatera, un vitralero, un platero y un relojero.

Interesado por la fotografía digital, Flores recuerda que realizó varias visitas a los personajes. Su método de trabajo consiste en realizar una primera visita con el futuro fotografiado, establecer diálogo y ganar su confianza hasta lograr la imágen deseada en distintas horas del día.

"Es muy fácil llegar, tomar la foto e irte. Se puede hacer, es válido, pero como fotógrafo sé detectar en qué momento el autor hizo trabajo de generar el vínculo para que el fotografiado no se ponga nervioso (...) Yo trato de vencer esa barrera que hay en medio. Se le llama retrato de carácter: tomarle las fotografías suficientes hasta que la persona se canse y salga su yo real".

La muestra permite generar la reflexión de ver en fotografías la realidad cotidiana. Para el autor, la cultura genera ambiciones y, al momento de percatarse de que su trabajo es valorado por terceros, comienza a verlo de otra manera.

Aunque cabe recalcar que se trata de una realidad capturada en un pasado ya maduro. Poco antes de hacer pública la muestra, Flores volvió a buscar a los protagonistas de la misma, pero se enteró de que tres de ellos ya habían fallecido.

"De quien me sorprendí más fue del relojero. Era un señor que tenía su taller al lado del Hotel López, por la Viesca y la Juárez, ahí en La Alianza. Él era una persona mayor y su taller era un puesto. Fui a visituarlo para la exposición y su vecina me dijo que ya no estaba, que hab´ía muerto. Murió trabajando, arreglando un reloj; murió arreglando el tiempo".

Por suerte, pudo encontrarse con otros protagonistas. Un ejemplo fue el vulcanizador, quien tiene tapizado todo su taller con las fotografías de un libro que le regaló Jesús Flores. "Que se acuerden de mí ya es bastante. Yo sí me puedo acordar de todos, pero porque los tengo en las fotos".

La exposición El sendero de los 12 maestros estará disponible en los barandales del Bosque Venustiano Carranza hasta el próximo mes de abril. Sobre futuros proyectos, Jesús Flores comentó que se encuentra a la expectativa de la realización del Festival Cervantino 2021, donde participará representando a Coahuila con una obra de arte contemporáneo.