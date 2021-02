Amplían restricciones de viajes no esenciales

"La valoración que llevamos a cabo, lamentablemente no nos apoya en tratar de reducir, relajar o ciertamente eliminar restricciones y por ende, pues se van a extender 30 días más; lo cual lamentablemente nos pone ya en 12 meses completos a los largo de la frontera", fue lo que manifestó Edgar Ramirez, agregado de Seguridad Nacional en la Embajada del Consulado de Estados Unidos en México.

Lo anterior, en relación a la ampliación de las restricciones de viajes no esenciales entre los Estados Unidos y México, que se implementaron desde el pasado 21 de marzo de 2019 y cuyo objetivo tenía el disminuir la movilidad en la franja fronteriza con la finalidad de reducir los riesgos de contagio de Coronavirus.

Y es que, el Gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer que las restricciones se mantendrán vigentes hasta el próximo 21 de marzo de 2020.

"Para el gobierno de Estados Unidos y sé que para el gobierno de México, la intención fue que esto fuera meramente temporal, obviamente la situación con la pandemia y el contagio del Covid-19; pues no nos han permitido reducir las restricciones", fue lo que manifestó Edgar Ramirez.

El agregado de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que están conscientes del impacto negativo que tiene para la vida cotidiana de la comunidad fronteriza y para el desarrollo, tanto social como económico; además de señalar que la frontera siempre ha sido un detonante del poderío económico en ambas sociedades.

Aunque manifestó no contar un balance del impacto que han tenido dichas acciones que buscaban reducir los riesgos de contagios del SARS-Cov2, mejor conocido como Covid-19; manifestó que las autoridades de salubridad están llevando a cabo un análisis, específicamente detonado por la nueva administración estadounidense.

"Sobre qué impacto, positivo o negativo, ha tenido en el tema de la expansión del Covid-19 las restricciones que hemos llevado a cabo y por ende, la reducción del contacto persona a persona que resulta de las restricciones", dijo el funcionario federal estadounidense.

Medidas

