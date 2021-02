Mujer queda atrapada debajo de un tren al intentar pasar debajo de él

El suceso fue grabado en una estación de tren ubicada Rohtak, India, cuando una mujer aprovechó que un tren estaba en espera e intentó llegar al otro lado de las vías al cruzar debajo de los vagones, pero mientras se estaba arrastrando, la máquina comenzó a andar, por lo que la mujer se vio obligada a permanecer acostada para evitar morir aplastada.

Un testigo grabó el momento en el que la mujer permaneció inmóvil mientras los vagones del tren pasaban a una altura considerable sobre ella, mientras otros testigos le indicaban que aún no podía levantarse y le ofrecían palabras de apoyo.

Luego de aproximadamente un minuto, el tren terminó de pasar y los testigos corrieron a ayudarla a levantarse y procedió a retirarse tranquilamente.

#WATCH | A woman saved her life by lying down on a railway track in Haryana's Rohtak after she got trapped beneath a moving train. The train was earlier on standby, awaiting a signal. She allegedly tried to cross it by going under when the train began to move suddenly (17.02) pic.twitter.com/kkuY1jtihm