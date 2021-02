Avala Comisión de Energía en San Lázaro iniciativa de reforma eléctrica de AMLO

Con el voto a favor de Morena y del Partido del Trabajo (PT) y después de un debate de más de cinco horas, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relegar a los particulares en la producción eléctrica.

Después de que este dictamen obtuvo el voto mayoritario de Morena y PT, con 22 a favor y 10 en contra, se determinó que todas las reservas a este dictamen se presenten en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 23 de febrero.

En este debate, el diputado Carol Antonio Altamirano de Morena señaló que lo que se busca es rescatar la soberanía energética del país y así no depender de los vaivenes de los mercados de energía. "Con esta iniciativa no desaparece la participación privada, pero ahora se ajustará a una realidad en la que no tendrá manera de pasar costos indirectos a la sociedad y si usa la red pública, deberá pagar lo correspondiente".