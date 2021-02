Con tortillas, mujer atrae a perro para protegerlo del frío en Texas

Por medio de redes sociales, ha trascendido el momento en el que una mujer en Texas, logró atraer con tortillas a un perro hasta su vehículo, con el propósito de resguardarlo de las bajas temperaturas.

De acuerdo a la información compartida por el portal de noticias KIRO 7, los hechos fueron registrados en la ciudad de San Antonio, donde una mujer identificada como Kristin Salinas, se detuvo en una carretera para auxiliar a un can que se encontraba deambulando entre la nieve.

El video muestra el momento en el que Salinas consigue atraer al animal con la comida hasta que ingresa al vehículo.

Según contó Salinas a medios locales, los hechos trascendieron durante el jueves que salió a comprar tortillas, momento en el que encontró al labrador retriever negro.

"Los perros no saben lo que está pasando; los gatos, las mascotas, no saben lo que está pasando. Por eso, tratamos de ayudarlos, un perro a la vez. Espero que la siguiente persona se detenga, también, y ayudar a los diferentes animales callejeros", señaló Kristin quien junto a la página 'San Antonio, TX - Perros, gatos y mascotas perdidos', buscan a la familia del can.