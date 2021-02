Encierran a perro y leopardo juntos y lo que sucedió es sorprendente

El leopardo estaba persiguiendo al perro en la calle, cuando lograron encerrarlos en un baño. La persona que lo hizo llamó al servicio de emergencias, pero el personal especializado sólo pudo llegar hasta varias horas después.

Introdujeron una cámara, para evaluar la situación, y se dieron cuenta que ninguno de los animales atacó, sino que permanecieron tranquilos, cada uno en un rincón.

Los rescatistas abrieron el techo para atrapar al leopardo, pero éste los evadió, escapó y regresó a su hábitat natural. El perro luego fue atendido, pero no presentó ninguna lesión.

Ante la duda, expertos expresan que es probable que como los leopardos prefieren embestir a sus presas, el animal pudo haber decidido mantenerse cauteloso y a la defensiva, dado que no había forma de escapar.

Sharing a video I received from the spot. After the leopard and dog were spotted inside the toilet in the morning, curious passers-by joined forest department officials to figure out how to catch the leopard and release it to the forest. pic.twitter.com/9dLzlxTUOO