Lanzan a joven peruano de un puente, lo graban y comparten en redes sociales

A través de redes sociales ha trascendido un video que muestra el momento en el que un joven peruano es arrojado de un puente por dos hombres, quienes se presume son de origen venezolano.

De acuerdo a Infobae, los hechos fueron registrados en Colombia, país en el que la víctima identificada como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de 19 años, se encontraba de visita para comprar ropa y revenderla en su país de origen, Perú.

Tal como se aprecia en las imágenes difundidas en redes, los sujetos que grabaron el momento le preguntan a Cántaro Tolentino 'de dónde es' y cuándo éste les responde que viene de Perú, proceden a aventarlo desde lo alto de un puente, detalle que ha hecho pensar al público que se trató de un acto de xenofobia.

"Bórralo, se murió lo que se murió", se escucha decir a los responsables.

Janet Cántaro, que fue identificada como hermana de la víctima, dijo a las autoridades que Silvano había acudido al país para comprar mercancía, pero que cuando éste llegó a Colombia, perdió contacto con él.

"Fue con el motivo de traer mercadería. Se llevó el monto de 5 mil soles para comprar ropa y traer a Perú (...) Me dijo: ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mandara la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono", señaló Janet a medios peruanos.

Presuntamente el joven habría sido víctima de un asalto en el que lo despojaron del dinero que llevaba, situación que menciona en el video.

Hasta el momento los familiares de Silvano desconocen si esté se encuentra con vida o no, mientras que las investigaciones continúan, señala Infobae.

Fuertes imágenes: video muestra cómo dos sujetos de evidente acento venezolano lanzan de un puente a un joven sólo por ser peruano... Si usted es sensible, NO vea el video. Gentileza @DuglasPalmar2... pic.twitter.com/dqS4gttisz — Vozz ® (@realVozzFire) February 15, 2021