Hombre se fuga con la madre de su novia, que acababa de dar a luz

Jess Aldridge, de 24 años de edad, dice que luego de que su madre Georgina se mudara a su casa para ayudar con el próximo nacimiento de su bebé, la mujer comenzó una relación con Ryan Shelton, el novio de Jess y padre de su hijo.

No sólo eso, madre y novio se fueron juntos justo después de que Jess diera luz, según le cuenta ella al diario The Sun,

"Es la máxima traición. Esperas que la abuela se enamore del bebé, no del padre”, comenta Aldridge, que vive en Gloucestershire, Inglaterra. Aldridge y Shelton tienen, además del recién nacido Reuben, dos hijos juntos.

“Estuvimos atrapados durante meses en la casa durante el encierro. Fue muy difícil, especialmente porque Ryan y mamá siempre estaban de coquetos. Me sentí tan incómoda que fue una experiencia horrible", agrega Jess. En la casa, por si no fuera poco, también se encontraba viviendo con ellos Eric, el esposo de Georgiana.

La mujer asegura que mientras estaba en el hospital, lista para dar a luz, Ryan terminó la relación por mensaje de texto. Después de esto, él y Gerogiana se fueron juntos, de lo que Jess se dio cuenta sólo hasta regresar a casa y notar que las cosas de ella habían desaparecido Finalmente, madre y novio confesaron que ya vivían juntos. "Mi madre me dijo que no puede evitar de quién se enamora, y Ryan me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes, lo habían estado planeando durante todo mi embarazo", añade.