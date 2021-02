Buen día, estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Gran ambiente y con una excelente participación de jugadores (as) se llevó a cabo el pasado sábado 13 de febrero en el campo del Campestre Gómez Palacio, el tradicional y gustado Torneo de Parejas de La Amistad, con 60 parejas, 120 jugadores(as), donde pudimos observar parejas integradas por esposos, padres e hijos (as), compadres, amigos y familiares, damas y muchos jóvenes, algunos locales y otros miembros del equipo de los Tigers del Campestre Torreón.

Ahora sí que se contó con la participación de jugadores (as) de los tres campos de la Comarca Lagunera, todo con la finalidad de competir y convivir sanamente y haciendo lo que más les gusta, jugar golf. A las 13:28 horas, el torneo fue suspendido por algunos minutos, esto de acuerdo a la Regla 5.7 "Interrumpiendo el juego", debido a un peligro inminente por tormenta eléctrica, la cual duró alrededor de 15 minutos y reanudando el juego a las 13:45 horas, ya que así lo marca la Regla en estos casos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los jugadores. Además del juego, los participantes pudieron disfrutar y degustar de alimentos y bebidas de cortesía, tanto antes de empezar la ronda, como durante la ronda, para finalizar con una comida de premiación y rifas en las que se respetaron todos los protocolos sanitarios. Además, cada participante ganó algún premio en la rifa, todo esto cortesía de los patrocinadores del evento, realmente un gran torneo organizado por el club y muy en especial por Don Ricardo Rojas, quien a últimas fechas ha estado muy involucrado y al pendiente del estado actual del campo de golf, haciendo mejoras dentro del mismo, con el apoyo de los socios en base a aportaciones voluntarias, aportaciones en especie y eventos como este último, transparentando la aplicación de los recursos con la finalidad de recaudación de fondos y aplicarlos directamente a mejoras dentro del campo de golf. Felicidades a todos los involucrados en la organización del evento y una mención especial para Don Ricardo Rojas por su preocupación, compromiso, tiempo y esfuerzo para mejorar el campo de golf y hacer sentir a los jugadores locales una identidad, integración y confianza con su club, que hace tiempo no se veía. Se aprovechó el evento también para informar las fechas del tradicional Torneo de Semana Santa, que en esta ocasión tendrá su edición número 41, la cual se llevará a cabo del día 2 al 4 de abril; recordemos que el año anterior, por cuestiones de la pandemia, no se pudo realizar y para este año se anuncian algunos cambios, como el que no habrá ningún solo evento adicional al torneo de golf, como por ejemplo sería la cena y torneo de putt, el único evento programado seria la premiación. Agradezco al Comité Organizador la invitación para formar parte de dicho Comité, al cual apoyaremos con todo gusto para que el evento sea todo un éxito, así como lo fue este torneo de la amistad, poco a poco les iremos informando mas pormenores del evento, en cuanto a costos premios, etcétera. En el PGA Tour, esta semana regresan a la actividad nuestros jugadores mexicanos en el The Genesis Invitational, que se juega en otro de los míticos campos del estado de California, en The Riviera Country Club, desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos y que nos sigan acostumbrando a verlos en los primeros lugares, esto a 50 días del Másters de Augusta, donde ambos estarán participando. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. Alberto González Margain // [email protected]