El arte ilustrativo de Alex Carrillo

Los trazos incursionaron en la vida de Alex Carrillo (Saltillo, 1998) desde que era un bebé. Luego, su infancia se nutrió con los dibujos animados de Hanna-Barbera. En la primaria, su entusiasmo plasmó en papel a sus superhéroes favoritos. La series animadas de Phineas y Ferb y Los Padrinos Mágicos también le motivaron dibujar, a petición de sus compañeros de clase.

"Para mí significaba mucho. Toda mi vida me tocó ver gente muy talentosa, ver cómo personas se expresaban fácilmente por medio de un deporte, del canto o del baile. Cuando veía un dibujo que yo hacía, cuando lo terminaba, era cómo la sorpresa de poder expresar lo que sentía y haber podido transmitirlo en un dibujo".

Con formación autodidacta, Alex Carrillo llegó hace tres años a estudiar la carrera profesional de diseño. Eligió el ofició de ilustrador por ser el arte que más se acercaba a su búsqueda.

"Mi búsqueda siempre es transmitir algo, que la persona que vea mi dibujo sienta algo".

Y es que la ilustración consiste en resolver un problema visual por medio de líneas, colores y dibujos, para transmitir un mensaje.

"Elegí la ilustración porque fue la rama del arte que más me llamó la atención. A pesar de que podría dibujar realismo y todos estos diferentes estilos de arte en la pintura, la ilustración siempre regresaba a mí, siempre que realizaba una pintura regresaba a la ilustración. Me encantaba ver que era algo que no se podía hacer sólo en formato tradicional, sino que lo podía llevar a digital, donde los límites son imposibles".

PUBLICACIÓN

En este tenor y a raíz del confinamiento por la pandemia, al principio del año pasado, Alex Carrillo se propuso un nuevo proyecto. Se trataba de la publicación de un libro para colorear, el cual fuese apto para todas las edades y pudiera llevar un mensaje entre sus páginas, cuyo discurso llevara temas como la inclusión, la tolerancia y la diversidad.

"Comenzó la pandemia y sentí que se venían meses muy difíciles. Me dije a mí mismo que tenía que hacer algo para distraerme de las noticias. Se me ocurrió hacer un libro para colorear con dibujos míos y así es como nace el concepto".

Con una idea espontánea, el joven saltillense arrancó el proyecto en junio de 2020. Con el título de Faces, se trata de un libro para colorear inspirado en la diversidad.

"Le puse Faces porque el concepto original trataba de poner rostros sobre diferentes personas. De estos rostros salieron personajes y me gustó mucho la palabra rostros, porque es lo que representaba: rostros de diferentes partes del mundo, diversos entre sí."

Faces está pensado para todas las edades y se compone por 40 páginas para colorear y 15 más para dibujar. En total, son más de 50 ilustraciones que dan vida a personajes del coahuilense.

"Son personajes míos de diferentes personalidades, atributos físicos, expresiones y todo. Y los combiné con cosas que me gustan mucho a mí, como la moda contemporánea, referentes a películas, etcétera".

A los pocos días de ser publicado, Faces se convirtió en best seller dentro de la plataforma Amazon México.

"Nunca esperé que el libro fuera best seller. Creo que para llegar a esto, se debe hacer un libro sin pensarlo para que sea best seller, sino como hacer algo que a nosotros nos guste. Si confiamos mucho en nuestro proyecto, todo lo demás va a llegar a su tiempo".

Alex Carrillo comenta que se dio cuenta de que muchas personas no cuentan con una plataforma para alzar su voz y expresar lo que sienten. Indica que la influencia de los movimientos sociales por la diversidad, lo instaron a salir de su zona de confort y a dibujar personajes totalmente diferentes a sus anteriores trabajos.

"Cuando se me ocurrió la idea del libro, la diversidad siempre fue la parte más marcada que quería tener en este proyecto".

Sus redes sociales le han servido de galería para exponer su trabajo. Este es un factor muy importante, pues gracias a ellas ha podido distribuir sus obras. En este tenor, menciona que Faces puede ser una alternativa para brindarle color a una ilustración y paliar los estragos emocionales de estos tiempos.

"No sólo lo estás coloreando, le estás dando vida a un personaje de alguien que creo este universo".

Redes sociales

Alex Carrillo

* Instagram: @alexcarrillo.art

* Twitter: @alexcarrillof