Acusa madre de Miss Oaxaca que hubo irregularidades en proceso

La madre de Laura R. M., Miss Oaxaca 2018 y quien representó a México en el reinado internacional del café en Colombia 2020, aseguró que su hija es inocente del delito de secuestro que le imputa la Fiscalía General de Veracruz y denunció irregularidades en el proceso desde su detención hasta la imputación de los cargos.

En entrevista, Carmen Romero Gómez detalló que el pasado 16 de enero de 2021 su hija junto con otras cinco personas —dos mujeres y tres hombres— viajaba a Querétaro para trabajar, pero al llegar a la caseta de peaje Amozoc, cerca del estado de Puebla, fueron interceptados por un grupo de policías alrededor de las 11:30 horas. Este hecho, apuntó, es la primera irregularidad en el caso, porque sostuvo que es falso que Laura R. M. haya sido detenida en Huatulco, como difundió a diversos medios de comunicación la Fiscalía General de Veracruz.

Además, señaló que la segunda irregularidad del caso es que los agentes de seguridad pública los detuvieron sin una orden de aprehensión. Detalló que sus rostros fueron cubiertos completamente y estuvieron incomunicados por más de 15 horas, cuando le permitieron hacer una llamada a sus padres a las 3:00 horas del domingo 17 de enero de 2021.

"Cuando Laura se fue, se fue el 16 de enero de 2021 y yo ese día le estuve mande y mande mensajes, porque ella tiene [la costumbre] de reportarse cuando llega al lugar donde va: si no puede llamarme, aunque sea me manda un mensaje. Pero nunca le entraron mis mensajes y llamadas en la tarde y la noche. Fue hasta en la madrugada, a las 3 de la mañana del domingo que ella me habló. Lo que dije fue 'gracias a Dios que está viva'", recordó.

Laura R. M. le informó que se encontraba detenida en oficinas de la Fiscalía General que se encuentran sobre la avenida Arco Sur de Xalapa, Veracruz.

Inmediatamente sus padres salieron rumbo a Xalapa y al llegar por la tarde a las instalaciones, les informaron que había sido trasladada a la Agencia Veracruzana de Investigaciones que se encuentra en la colonia Unidad de las Trancas del municipio Emiliano Zapata, Veracruz.

"En la tarde noche que llegamos a verla, un licenciado de nombre Francisco, nos llevó a la Fiscalía de las Trancas y luego nos dijo que había que dar cinco mil pesos para poder verla 10 minutos; le dimos el dinero con tal de verla. La tenían esposada, como nunca me imaginé verla así, fue muy duro para nosotros", detalló.

Carmen Romero mencionó que el guardia de seguridad les aseguró que su hija saldría al día siguiente, porque ya había cumplido sus horas de prisión. Hasta ese momento, Laura R. M. estaba acusada del delito de ultraje a la autoridad, porque se había resistido al arresto.

Sorpresivamente, denunció, la trasladaron nuevamente al centro penitenciario de Pacho Viejo; y ahí es cuando se le imputa el delito de secuestro agravado.

La Fiscalía General de Veracruz informó que un juez de control dictó auto de formal prisión en contra de Laura M.R., quien fue reina de belleza de Oaxaca en 2018, por el delito de secuestro agravado, y se dio un plazo de dos meses en tanto se analizan las pruebas que determinarán su situación jurídica.

Según la Fiscalía de Veracruz, junto a Laura M. R. fueron detenidos Luis Antonio "N", Raúl "N", María del Rosario "N", Ana Martha "N", César Enrique "N", Diego "N", y Jasiel "N", y otras siete personas relacionadas que presuntamente pertenecían a una banda delictiva que operaba en Veracruz.

Carmen Romero, madre de Laura M. R., pidió al presidente de la Rrepública, Andrés Manuel López Obrador, que haga valer sus palabras en que la ha sostenido que su gobierno tiene como objetivo que ninguna institución del estado se utilice para afectar a los ciudadanos de manera injusta.

Mencionó que al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, solicitaron que garantice justicia para su hija y que la liberen de inmediato, porque es inocente.