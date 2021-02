Pide Colosio Riojas a contrincante priista 'dejarse de marranadas'

Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de esta ciudad, acusó a su contrincante por el mismo puesto, el priista Francisco Cienfuegos Martínez, de pretender intimidarlo al acosar a su esposa con el uso de la fuerza pública municipal, para sacarlo de la contienda del próximo 6 de junio, con el concurso del candidato a la gubernatura por el PRI-PRD, el exalcalde regiomontano, Adrián de la Garza Santos.

Por lo anterior les pidió que "se dejen de marranadas" y les cantó "un tiro limpio". Colosio Riojas recordó que desde hace casi un año denunció públicamente el inicio de una guerra sucia en su contra, "con el único propósito de denostarme y sacarme de la contienda por la Alcaldía de Monterrey".

El diputado local con licencia agregó que "me han querido intimidar, espiándome a mí y a mi familia, forzando su entrada a casa de mis suegros, siguiendo a mi esposa y a mis hijos, orquestando redes y páginas de noticias falsas y golpeteo directamente ligadas a Francisco Cienfuegos".

Asimismo, a través de un video, dijo que lo han amenazado con una inhabilitación ilegal (señalando que tiene su domicilio en Santa Catarina), con tal de hacerle el trabajo sucio a este personaje (Cienfuegos).

"Hoy me dirijo a ustedes para denunciar un nuevo abuso de autoridad por parte del Municipio de Monterrey en contra de mi esposa y mi familia, con la única intención de favorecer al candidato del PRI a la Alcaldía, Francisco Cienfuegos", expresó.

Detalló que el miércoles personal de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, acompañado de granaderas de la Policía Regia, acudió a su domicilio en la Colonia Brisas de Valle Alto, en Monterrey, intentando ingresar por la fuerza al sector, y amenazando a los guardias de la Colonia con "llevarlos presos", si les negaban el acceso.

Al salir su esposa ante la llamada del guardia de la Colonia y cuestionar a los policías su presencia para un procedimiento administrativo, afirmó Colosio, "uno de los elementos afirmó que ellos tenían el derecho de llegar hasta donde quisieran, y en caso de que ella no hubiera salido podían hacer uso de la fuerza pública".

Expresó que la movilización policiaca ordenada por el Ayuntamiento de Monterrey "tenía como objetivo notificarme algo de mero trámite, pero lo hicieron con dolo y abusando de sus funciones, hostigando a mi esposa y a mi familia, tratándola como si fuera un criminal".

Comentó que está tomando todas las medidas legales para defenderse y también a sus familiares de estos abusos, y aseveró, "todo esto lo hacen porque se rehúsan a reconocer que aquí es mi casa, y sin embargo es justamente en mi casa, en Monterrey, en donde no han dejado de ejercer sus abusos y actos de molestia en contra de mis vecinos, de mi esposa y de mis hijos", ante lo que exigió: "Francisco Cienfuegos, saca tus tentáculos de Monterrey, no te pertenece".

Demandó a su contrincante, "deja de utilizar al municipio como tu herramienta de guerra sucia", los responsabilizó directamente de todos estos actos y de la seguridad de su familia. Le recordó que "el derecho a decidir sobre el destino de la ciudad lo tienen sus habitantes, no tú ni tus amigos, que lo único que buscan es mantener el poder político del grupo que encabeza tu compadre Rodrigo Medina, y que, tristemente queda claro, que hasta a Adrián de la Garza (candidato a gobernador del PRI y alcalde con licencia de la ciudad), lo tienes operando desde el municipio para atentar nuevamente en contra de la democracia de Monterrey".

Finalmente, señaló, "ya no sean hipócritas y déjense de marranadas, no le saquen a un tiro limpio en la contienda, no nos van a intimidar y, sobre todo, no van a ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar en las urnas".