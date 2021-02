Siete cintas de ciencia ficción para los que no son fans de este género cinematográfico

La ciencia ficción es un género narrativo que suele gustar por las posibilidades infinitas de sus historias, que imaginan un distante posible, basado en aspectos de la realidad, pero con su grado de fantasía y ficción, a veces más pronunciado e irreal que otras.

En el cine, existen historias de todo tipo, algunas más sustentadas en la ciencia o la reflexión que hacen de los temas que abordan, pero también aquellas con más magia como punto de partida, para dejar que la inventiva toma centro de los relatos.

La variedad es clave, porque ofrece interesantes historias para todo tipo de gustos. Para aquellos no tan aficionados al género de la ciencia ficción, estas son algunas recomendaciones que podrían llamar su atención.

The Martian

Habla de astronautas y viajes espaciales, pero se centra más que en la misión, en los valores morales y el instinto de supervivencia, aquí con un botánico varado en Marte, que tiene que arreglárselas para mantenerse vivo mientras su equipo también batalla con trazar un plan para rescatarlo vivo.

Sorry to bother you

Una sátira con crítica al capitalismo, el materialismo, las clases sociales, la discriminación, el racismo y demás, presenta un mundo no sólo distópico, sino también surrealista, sobre un empleado afroamericano que avanza de puesto en su trabajo gracias una habilidad para ‘hablar como blanco’.

Before I fall

Su premisa parte de que el personaje principal está atrapado en un bucle temporal que la hace revivir el mismo día, pero evita la comedia obvia y, sin ser tampoco demasiado dramática, permite a la protagonista aprovechar la experiencia para reflexionar sobre sus decisiones de vida y libertad.

Sound of my voice

Una propuesta más que destacada porque invita al espectador a sacar las deducciones por cuenta propia y sopesar entre creer o encontrarle la lógica a todo lo que parece no tenerla; cuenta la historia de periodistas que investigan un culto, liderado por una mujer que asegura venir del futuro.

Melancholia

Un drama denso que explora, apoyándose en la ciencia ficción, temas como la depresión y el existencialismo. Se desarrolla durante los días previos a un inminente apocalipsis, y fin del mundo, centrándose en una boda, que pone en perspectiva ideas como la tragedia o el propósito de la vida.

Arrival

Inicia con la llegada de 12 naves extraterrestres a la Tierra y la lingüista encargada por el gobierno de Estados Unidos a hacer contacto con los alienígenas. Pero la premisa es más que efectos especiales, habla en el fondo de la comunicación, el tiempo, la humanidad y el trascendentalismo.

Rise Of The Planet Of The Apes

La saga original fue un punto importante dentro de su género en el cine, pero si hay algo grandioso en la nueva trilogía es su propuesta por añadir nuevas y relevantes reflexiones sobre la evolución, el medio ambiente, la biogenética y la ética médica, dándole más que acción y ficción al relato.