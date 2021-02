Encuentran a muñecas clavadas a los árboles de un bosque en Inglaterra

El 'aterrador' hallazgo fue realizado en el bosque de Cannock Chase, cerca de Hednesford, Staffordshire, por una enfermera de 64 años, quien mientras caminaba entre la vegetación descubrió a las muñecas descuidadas y sucias colgando de los árboles, según detalla Daily Mail.

"Cuando estaba en mis paseos miré un poco más lejos y mientras cavaba entre la maleza vi estas muñecas. Estaban en una especie de orden. Sus vestidos estaban todos andrajosos y estaban todos atados y clavados a los árboles. Cuando salí del bosque vi un letrero que decía que este era el quirófano del antiguo Hospital de Pensiones. Fue un poco extraño", comentó la trabajadora de la salud a medios británicos.

Welcome to Cannock. Bet Stan collymore had something to do with it loves it up Cannock chase. https://t.co/ILwiOScObW