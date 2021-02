Celebra AMLO resolución del TEPJF para hablar de temas electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto las medidas cautelares del INE que “censuraban” sus conferencias mañaneras, porque ya no es como antes cuando los magistrados eran empleados del titular del Ejecutivo en turno.

Esta madrugada de jueves, el TEPJF revocó la decisión del INE de ordenar al Ejecutivo y demás servidores públicos no hablar del proceso electoral en curso durante conferencias y/o eventos abiertos.

"Celebro que las instituciones actúen con libertad y con independencia, me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto, para que no se piense que eran empleados del presidente como era antes".

"Me da mucho gusto que ya no haya ataduras y cómo decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, porque se abusó del concepto independiente".

Señaló que los magistrados del Tribunal actuaron muy bien y aseguró que respeta mucho a los consejeros del INE, pero mantienen diferencias desde que era opositor, porque padeció imparcialidad del órgano electoral y de algunos consejeros y hasta la fecha.

"Hace poco el presidente del INE fue a un Congreso y se metió a hacer un cuestionamiento contra nosotros, sí de manera directa, pero aún con esas diferencias nosotros respetamos a ese consejo y a las instituciones".