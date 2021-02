Farmacia se niega a venderle medicamento a anciano por querer pagar con monedas

La farmacia de una sucursal de Walmart en Estados Unidos, ha sido duramente criticada en redes sociales tras difundirse un video en el que empleados de ésta le niegan la venta de medicamento a un hombre mayor que pretendía pagar en efectivo.

De acuerdo a la información compartida en redes, los hechos fueron registrados en la ciudad de Pahrump, en Nevada, donde el hombre identificado como Joseph Murdocks, protagonizó una discusión con trabajadores de la sucursal después de que se le negara la venta de medicamento debido a que éste intentó pagar con monedas.

"Así que no puedo conseguir mi medicamento porque no acepta dinero estadounidense (...) Esto es dinero estadounidense, lo entregan como cambio todos los días. No todo el mundo es rico y no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Esto es dinero. Se toma en todos los bancos de Estados Unidos. Se recibe en todos los negocios de Estados Unidos excepto, aparentemente, Walmart", se escucha decir al hombre en el video que grabó un testigo.

Walmart wouldn't take this man's change to pay for medication because of COVID pic.twitter.com/b5hzcM9aQs — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 10, 2021

La escena no tardó en causar revuelo en redes sociales, generando críticas contra la tienda por parte de internautas, mismos que se propusieron ayudar al afectado con el suministro de sus medicamentos.

Por medio del portal GoFundMe, el autor del video creó una iniciativa para ayudar al hombre mayor, recaudando dinero para sus gastos médicos.