Pide AMLO liberación de rapero detenido en España

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la liberación del rapero Pablo Hasél, quien en días pasados fue detenido en España por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.

Al señalar los ataques contra Francisco I. Madero, López Obrador destacó "las benditas redes sociales" y mencionó que hay ciudadanos que defienden la transformación.

"Además de nuestras convicciones libertarias, no tenemos necesidad de perseguir a nadie o de coartar la libertad de nadie, en el caso de España, lo decía yo, un rapero, no sé si ya salió.

"¿Ya lo sacaron de la cárcel? Lo repito, porque yo quiero que lo saquen de la cárcel, por injurias al rey, un rapero que hace una composición, una canción, que hace un cuestionamiento, al tambo; aquí no, nada, libertad. Todo mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse y respetamos a todos", declaró.

"Lo importante es que todos podamos hablar, manifestarnos, protestar, criticar, sin represalias, sin censura. ¿Por qué podemos garantizar esto, que puedan insultar al presidente, como lo hacen? Porque tenemos nosotros la posibilidad de replicar, existen las mañaneras", dijo.

En su conferencia de este miércoles, López Obrador también criticó la detención de Pablo Hasél.

"Ahora en España, en Barcelona, hay una protesta porque un rapero. No sé si él compuso canciones o son de otros, por lo general los raperos son los que componen en contra del rey o de la realeza en España. Y al tambo.

"Nosotros no vamos a hacer nunca eso. Imagínense si yo meto una denuncia contra Aguilar Camín, que me dijo que era yo un, no lo puedo repetir; que me insultó", declaró ayer López Obrador.