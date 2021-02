Niña se las ingenia para saltarse las clases virtuales por 3 semanas sin ser descubierta

Mike Piccolo, el tío de la pequeña y experto en informática, dice que la niña logró simular problemas técnicos en la plataforma de Zoom para poder saltarse las clases de escuela, que se transmitían en línea debido a la pandemia.

La niña engañó a su madre y maestra alegando que la cuenta Zoom simplemente había dejado de funcionar. La madre intentó resolver el problema, pero el programa cerraba siempre automáticamente la sesión sin permitir volver a hacer 'login', indicando que la contraseña era incorrecta.

La madre se puso en contacto con la maestra, pero ninguna pudo reestablecer la conexión. Pensaron que podría ser la señal de internet o un problema con el proveedor, así que decidieron entrar a la plataforma desde la casa de una amiga, pero tampoco se pudo resolver así la situación.

Buscaron ayuda a través del soporte técnico e incluso la madre acudió con un profesor de computación de la escuela para encontrar el error.

Finalmente, tras tres semanas sin clases, intentaron de nuevo en casa de una amiga, quien vio cómo la niña cerraba la sesión en Zoom intencionalmente e ingresaba una contraseña incorrecta unas 20 veces, algo que provocaba que el programa bloqueara temporalmente la cuenta.

The grifter: My 8 year old niece

The prize: Playing virtual hooky permanently (School Zoom calls)

The marks: My sister, my brother in law, the teacher, the school’s computer teacher, the principle and Zoom's support team

The con: How she pulled it off… thread pic.twitter.com/cdz3SRhRu9