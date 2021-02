¿Cuántas manos y brazos ves? Imagen con ilusión óptica confunde a la mente

Jen Gentleman, una ingeniera que trabaja en Microsoft, publicó en su cuenta de Twitter la fotografía inicialmente compartida en la red Reddit. En la imagen, parece a primera vista que tres personas detienen cada una sus respectivas botellas, mientras que la cuarta botella vuela o se sostiene sola.

La pregunta entonces sobre cuántas manos hay en la fotografía intriga a internautas. El truco es que a la izquierda, la cuarta mano tiene puesto un guante azul que se confunde con el kit, la prenda tradicional escocesa, que trae puesto el hombre con chamarra naranja, pero además la persona que trae puesto el guante, también viste una chamarra café, que le sirve como camuflaje con las rocas de fondo.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw