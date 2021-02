Obras en Chapultepec, detenidas desde diciembre

Los días 24 y 31 de diciembre de 2020 se despidió el año con la firma de cuatro grandes contratos de obra pública para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. En Compranet aparecen cinco contratos de obra pública, signados a lo largo de diciembre; todos con ejercicio parcial de recursos para los últimos días u horas del año -así quedó establecido en el contrato-.

Han pasado casi dos meses y esas obras no inician o apenas se comenzaron a colocar -en una- marcas de construcción sobre la vía. La excepción son los trabajos que se llevan a cabo en Molino del Rey, en Los Pinos. Pero los demás no despegan -como se constató en recorridos por las diversas secciones del Bosque-; por ejemplo, ayer, en torno del Panteón de Dolores comenzó a llegar personal a colocar marcas sobre la vía; en torno de Clausell y Paseo del Conejo, no hay ninguna obra.

Las áreas de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura federal y de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México no dan respuesta al respecto.

Casi todos los lunes, desde septiembre, en la conferencia presidencial se dedica un video de unos dos minutos a mostrar los avances en el proyecto protoritario Chapultepec Naturaleza y Cultura. Al verlos, se constata que son anuncios de acciones que se emprenderán o reportes de un contrato.

Hasta hoy, los avances en general del proyecto prioritario, no van más allá de las obras del Cencalli o Casa del Maíz (que abrirá después de abril) y de los trabajos sobre Molino del Rey.

En Compranet de 2020 -donde se da cuenta específicamente de todos los proyectos que recibieron recursos de la federación, aunque sean "desarrollados" o ejecutados a través de dependencias estatales o locales- aparecen los contratos de obras de vialidad e infraestructura en las diversas secciones del Bosque. Estas son algunas de las contrataciones más grandes del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec al que, en 2020, se destinaron más de mil 100 mdp que inicialmente estaban en el presupuesto de Cultura y luego se reasignaron a la CDMX. En 2021, en el presupuesto de Cultura, están programados más de 3 mil 500 mdp para ese proyecto. No todos los contratos para este proyecto figuran en Compranet. Mientras que en 2019 los contratos en Compranet eran a nombre del Proyecto Gran Bosque de Chapultepec -con recursos de la Secretaría de Cultura-; en 2020 tomó otro nombre en Compranet: Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. Para 2021 aún no figuran en el sitio contratos para Chapultepec; no se sabe qué nombre le pondrán ahora.

Compranet de 2020 contiene cuatro contratos para obras a nombre del Complejo Cultural Chapultepec, celebrados en diciembre; un quinto proyecto que ahí aparece, de ese mes, no se presenta como parte del Complejo Cultural Chapultepec, pero sí es una obra descrita en los avances del Plan Maestro. Ninguna de estas obras públicas contratadas en diciembre es infraestructura para museos.