Reconoce INE decisión de dejar de tomar fotos a vacunados en México

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció la decisión de la Secretaría de Salud para dejar de tomar fotos a las identificaciones oficiales o a las personas que acudan a vacunarse contra el COVID-19.

El funcionario electoral comunicó, sin embargo, que la credencial para votar es útil para verificar la identidad de los ciudadanos al acudir a estos módulos de vacunación, por lo que no sería necesario tomar fotografías a los ciudadanos.

"La credencial del INE es el principal documento de identificación en México; es correcto su uso para verificar la identidad de las personas en la vacunación. Reconocemos la decisión de la @SSalud_mx de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiarse en los módulos", escribió.

Dijo, además, que la vacunación contra COVID-19 es un asunto del Estado, por lo que, consideró "muy importante la colaboración entre instituciones, la claridad y la transparencia".

Lo dicho por Córdova se da después del anuncio del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien refirió que está acción nunca fue bajo órdenes jerárquicas, sino por una implementación "practica" a la que se recurrió localmente en los módulos.

Quien, además, enfatizó que no es necesario tomar fotografías y no debe restringirse el acceso a la vacuna a quien tome la decisión de que no se le tome la fotografía a su credencial o a su persona.

Fue este martes cuando se reportó que las personas mayores que acudían a vacunarse contra coronavirus eran fotografiadas por Siervos de la Nación con el pretexto de ingresarlas en una plataforma de internet para dar seguimiento censal a la aplicación de las vacunas.