Delfines son grabados jugando entre una numerosa manada de manatíes en Florida

Un dron captó el momento en el que un grupo de delfines fueron grabados nadando y jugando entre una enorme manada de manatíes en aguas de Florida.

El inusual suceso fue grabado en Riviera Beach, Florida, cuando un dron de See Through Canoe, una compañía turística, estaba sobrevolando una manada de aproximadamente 170 manatíes y captó a un grupo de delfines nadar entre los mamíferos acuáticos, quienes parecieron no alertarse por la presencia de los cetáceos.

La compañía publicó el video en su cuenta de YouTube, en donde alcanzó más de 70 mil reproducciones y cientos de comentarios de usuarios apreciando la interacción pacífica entre ambos animales.

Los grupos de manatíes así de numerosos son raros, de acuerdo a Mike Heithaus, profesor de ciencias biológicas de la Universidad Internacional de Florida; además de que la especia apenas cuenta con menos de 8 mil ejemplares en libertad, entre los cuales el índice de mortalidad es relativamente alto debido a actividades humanas como contaminación y navegación recreativa.