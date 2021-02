Compró un dibujo en un mercado y ahora descubre que la pieza vale miles

Hace veinte años Santiago Taute compró un dibujo abstracto en un mercado en Ecuador, por el que pagó lo equivalente a un dólar, 20 pesos. Ahora, acaba de descubrir que la obra es muy valiosa y podría ganar miles por ella.

Poco después de su compra en 2001, Taute, ahora de 39 años, se mudó a España. Sus pertenencias, incluido el dibujo, fueron almacenadas. En 2013, el ecuatoriano se mudó a Reino Unido y la pintura permaneció en una caja. Recientemente, ahora viviendo en Aldershot, Inglaterra, decidió sacar la pintura para mostrársela a su esposa.

Ella no tardó en asociar que se parecía mucho al trabajo del artista británico Lee Hadwin, a quien había conocido en una exposición años antes. Hadwin, de 46 años, que nació en Gales y ahora vive en Londres, es famoso por tener una rara condición que le permite pintar mientras duerme. El artista vendió una de sus obras al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, por 100 mil dólares, 2 millones de pesos.

"Ella reconoció la firma, revisó el sitio web del artista y ahora ha confirmado que el dibujo que compré por un dólar es uno de los suyos y vale miles. Estamos muy felices y sorprendidos al descubrir esto", dijo Taute al diario Mirror.

Delia, la esposa de Santiago, se puso en contacto con Hadwin y el artista confirmó que dibujó la pieza cuando vivía en Australia en 2001. "Había conocido a Lee antes, así que lo contacté a través de su sitio web y le envié una foto del dibujo, explicándole que lo habíamos comprado en un mercado y preguntándole si era suyo. Lee me devolvió la llamada y me dijo que definitivamente era su dibujo, estaba 100 % seguro. Dijo que lo hizo en 2001 cuando estaba en Australia y que no tenía idea de cómo había terminado en Ecuador", cuente Delia.

A partir de otras piezas de Hadwin en su sitio web, donde los dibujos cuestan 10 mil libras, 281 mil pesos, la pareja asume que ese sería el valor estimado del dibujo que tienen. "El valor del arte solo aumentará con los años, por lo que definitivamente lo mantendremos por ahora", agrega la mujer.