Abuela le crea cómico perfil a su nieto en aplicación de citas

Una anciana de 82 años decidió abrirle un perfil a su nieto en Tinder, una aplicación de citas, lo que ha llamado la atención porque lo describe como desordenado y con pocas habilidades para cocinar.

Trina Lazarus, que vive en Brentwood, Inglaterra, ansiaba ya que su nieto Scott Lefever encontrara pareja, detalla The Sun. "Hola, soy Trina, la abuela de Scott. Él ha estado soltero durante ya casi dos años y creo que necesita de mi ayuda. Así que lo he puesto aquí para ayudarle a encontrar una novia. Él tiene 28 años, sin hijos, es un nieto encantador, muy desordenado. Necesita una novia que sepa cocinar, a menos que le gusten los frijoles con tostadas", escribió ella para describir al joven.

La abuela también añadió que Scott es muy trabajador, sabe preparar un té fantástico, disfruta de ver películas y la televisión y adora salir a caminar.

Scott a su vez confiesa que tras enterarse del plan de Trina, al principio se sintió avergonzado e irritado. Después, simplemente se lo tomó con humor e incluso compartió el enlace del perfil de Tinder en sus redes sociales.

En los primeros cinco días, su perfil alcanzó 26 coincidencias, con usuarios que le dieron 'me gusta', pero todavía no se ha concretado ninguna cita. "No les he mensajeado a todas, pero sí escribí a un par de ellas. Por ahora no ha habido citas, solamente las saludé para ver qué pasa", cuenta Scott.