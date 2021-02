Sorprenden a profesora que impartía clases en camioneta con un 'salón móvil'

La labor y dedicación de una maestra por continuar impartiendo clases a sus alumnos pese a los problemas y restricciones que ha traído la pandemia por COVID-19, han sido recompensadas por la fabricante de automóviles Nissan, empresa que ha obsequiado una camioneta a la profesora para apoyarla en su trabajo.

Se trata de Nallely Esparza Flores, profesora de la comunidad de Calvillo, en Aguascalientes, quien ante la situación por la pandemia y sumado a la falta de recursos que padecen varios de sus alumnos, optó por continuar impartiendo clases con ayuda de su camioneta.

Dicha labor llamó la atención de la firma japonesa Nissan, misma que al enterarse del esfuerzo de Nallely hacia sus estudiantes, decidió obsequiarle una camioneta nueva que se adaptara a sus necesidades.

"Cuando nos enteramos de la labor de esta maestra, nos reunimos para saber cómo podíamos contribuir a este noble trabajo. Decidimos apoyar en este proyecto, y qué mejor manera de hacerlo que otorgando a Nallely una pick-up NP300 adaptada especialmente para ella con un salón de clases móvil", señaló el vicepresidente de manufactura de Nissan mexicana, Armando Ávila.

Por su parte Esparza Flores dijo sentirse sumamente agradecida con la empresa que la ha apoyado con su trabajo, agregando que su principal intención es apoyar a aquellos niños que no cuentan con acceso a internet para tomar sus clases.

"Estoy sumamente agradecida con Nissan, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases en el pleno rayo del sol. Tardaba casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar seguimiento a los trabajos (...) La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases en la caja de mi camioneta con una mesita y sillas", comentó la profesora durante la entrega de la pick-up NP300.