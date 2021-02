Desplazan desastres a 7,738 en CDMX 

Además de la violencia, otro de los factores que han provocado desplazamientos de habitantes dentro de la Ciudad de México son los desastres naturales, como los sismos de 2017, los cuales han propiciado el abandono de personas de sus alcaldías de origen o hacia otras entidades.

Con datos del Censo 2020, la investigadora Naxhelli Ruiz, del Instituto de Geografía de la UNAM, estimó que de la proporción de población que tuvo que cambiar de demarcación entre 2015 y 2020 por razones relativas a desastres (7 mil 738), la mayoría provino de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, con 5 mil 204 de los casos.

En tanto, quienes tuvieron que desplazarse a otras entidades alcanzaron una proporción similar, con 7 mil 644 casos, por lo que en total son más de 15 mil 380 personas quienes se enfrentaron a esta situación.

Sin embargo, la investigadora lamentó que aún no es posible determinar hacia qué alcaldías o entidades migró esta población.

"El censo acaba de salir, entonces una de las cosas que queremos ver en los siguientes meses, a partir de microdatos, es el perfil de esta gente que se movió: quiénes son, si son más hombres o mujeres, cómo era la composición de las familias, conocer qué pasó con el perfil demográfico", refirió Ruiz.

De acuerdo con la experta, la cifra abre distintos planteamientos sobre la reacción ante desastres naturales y la respuesta de autoridades, así como de la dinámica de vivienda en la Capital, en particular de las tres demarcaciones señaladas como de mayor expulsión.

También, la especialista señaló que los datos abren una interrogante sobre la confiabilidad de los censos reportados por las autoridades locales, especialmente en el caso de la Comisión para la Reconstrucción, para reflejar el verdadero número de afectados de los sismos de 2017, los únicos eventos cuya magnitud podría haber provocado el desplazamiento de tantos ciudadanos.

"Yo creería que no es que de Iztapalapa o de Tláhuac no se hayan tenido que mover, (pero) sospecho que se quedaron en la misma demarcación y por eso no salen en los datos de migración. No es que veas una migración de ahí hacia Benito Juárez sino que se quedan ahí mismo. Es un tema que sospecho que pasó muchísimo en las alcaldías periféricas", refirió.

Con esto, Ruiz refirió que en los censos por el sismo se desconoce el número de individuos afectados.

"Si tú ves los censos que se levantaron para la Reconstrucción, son en los que está mediada la vivienda: más que censar personas es un censo de viviendas afectadas, entonces todas las otras personas que fueron afectadas pero sin propiedad o no pudieron validarla, nunca estuvo registrada", destacó.

Armonizarán

La SGIRPC trabaja en la armonización de estándares para incluir estos datos en el Atlas de Riesgo:

-La dependencia trabaja en particular con las 16 alcaldías para que puedan alimentar el Atlas con su propia información y cuenten con un mapa propio.

-La dependencia asegura que aún no es posible determinar qué tanto utiliza la ciudadanía el mapa actual.

-Esto también está asociado a la dificultad de medir con precisión el riesgo, metodología que aún está en desarrollo.