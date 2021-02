En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

Como cada día, este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, cuestionado sobre los apagones en diversos estados de México, el mandatario reiteró que la crisis de nieve afectó la distribución de gas, suspendiéndose el suministro porque han declarado emergencia en Texas.

Sin embargo, López Obrador dijo que "estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas".

En ese sentido, el presidente estimó que a más tardar el fin de semana podría quedar solucionado el problema.

Para esto, dijo, se han comprado tres barcos de gas licuado que, "se debe fundamentalmente a las heladas".

"No hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no", señaló el mandatario.