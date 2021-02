A quien le falta un curso intensivo sobre cómo comunicar en las inestables redes sociales es al nuevo lagunero Antonio Attolini, quien en sus ansias como suspirante a una curul en el Congreso de la Unión por el partido de moda, Morena, se la pasa lanzando dardos envenenados en sus diferentes plataformas digitales contra quien sería su contrincante y archirrival, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien tan pronto postea algo en sus redes es revirado por el becado del Instituto Mexicano del inSeguro Social con comentarios sin sentido. Incluso, los perspicaces subagentes nos reportan que el millennial más golpeado de la 4T se dio un quemón por subir la imagen de unos espectaculares que aseguró fueron pagados por "la ciudadanía" que estaba cansada de los malos Gobiernos que han tenido en Torreón, pero lo que nadie le avisó ni vio bien es que estos espectaculares estaban firmados por su compañero de partido el ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar, quien se pagó una costosa campaña utilizando los colores del PRIAN.

Por cierto, quien poco a poco va saliendo del clóset de Morena es el aún panista Esteban Soto, quien en plena reunión del Copladem tomó la palabra y frente a su todavía jefe, Jorge Zermeño, empezó a cuestionar la tardanza de las obras de agua potable y drenaje, y pidió que las construcciones se hagan "en tiempo y forma"; además se "acordó" de que la obra del pozo en Campo Nuevo Zaragoza se tardó un año, y salió a colación que "curiosamente" el Grupo Marniez sigue ganando contratos de obra en esta Administración, lo que dejó atónitos a los presentes, pues creían que el regidor era de oposición. Ahora habrá que esperar a ver cuándo saca su bandera de Morena en apoyo a su jefe, Luis Fernando Salazar.

***

Nuestros subagentes, asiduos a los cafés políticos en la "capirucha" del esmog, nos reportan que a quienes les dio por imitar las prácticas peloteras del partido de moda, Morena, fue a uno que otro miembro distinguido de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional, quienes se enojaron tanto por las prácticas 'gangsteriles' que usaron sus dirigentes nacionales Alejandro Moreno y Carolina Viggiano para seleccionar a los candidatos plurinominales en las próximas elecciones que un grupo de inconformes del tricolor está por presentar una impugnación jurídica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A decir de los inconformes, en la lista aparecen como candidatos por la vía fácil… Digo, pluri, los hijos de varios exgobernadores y vacas sagradas del partido, esos que precisamente llevaron al PRI a estar en coma; pero también el reclamo fue porque la secretaria del partido, doña Carolina, puso en los primeros lugares a su esposo, el exgobernador de la provincia de Coahuila Rubén Moreira, y a su incondicional, el presidente del partido en Coahuila, Rigo Fuentes Ávila, así como a su hijo Juan Pablo Beltrán Viggiano, quien también aparece como suplente. A decir de los subagentes, los privilegios de la secretaria en parte se basan en los resultados de las pasadas elecciones en Coahuila, donde el PRI obtuvo carro completo, y aunque ni ella ni el exgobernador Rubén Moreira tuvieron nada que ver en la resucitada de su partido en la provincia, se lo han sabido adjudicar como propio para no dejarse mover la silla en la dirigencia nacional del PRI.

***

Disfrazados de vacuna sin refrigerar, los subagentes nos comentan que a pesar de no estar de acuerdo en el formato del programa de vacunación para adultos mayores, que "sin pies ni cabeza" emprendió está semana el Gobierno federal en la provincia de Coahuila, aun con las gélidas temperaturas que se registraron por la tormenta invernal, el "góber" rijoso, epidemiólogo y a veces representante médico Miguel Riquelme Solís tuvo que apechugar y dijo que el apoyo de su Gobierno a esta cruzada es irrestricto. Aunque las críticas a la desorganización del proceso no solo fueron a nivel local, sino nacional, por desaciertos como la mala estrategia de haber empezado por las regiones alejadas de las zonas urbanas, cuando en estas las cifras de contagios son muy bajos. Además, los números que manejan los Servidores de la Nación" nomás no checan. En Viesca, por ejemplo, que fue el único municipio donde se empezó la inoculación, ellos registraron mil adultos mayores, pero se desconoce si realmente existen; el hecho es que nomás vacunaron a cien. También los subagentes comentaron que hay más Servidores de la Nación en las brigadas Correcaminos que vacunas. En suma, nadie tiene un control de las vacunas, porque los que se apropiaron del proceso de vacunar a los adultos mayores son los promotores de los programas sociales de Morena. En tanto, miles de médicos y enfermeras siguen esperando la aplicación de la segunda dosis de Pfizer, ya que en esta semana se vence el plazo y ni el delegado federal y fan de los Facebook Lives, Reyes Flores Hurtado, se acuerda de eso, ya que por cierto llegó tarde al inicio de la vacunación y tuvo que pedirle el favor a una señora de que hiciera como si la fueran a vacunar para la foto.

***

Los que están que no los calienta ni el sol son los cientos de miles de coahuilenses que amanecieron sin luz, agua potable, internet, fallas en las líneas telefónicas y sin gasolina porque las estaciones pararon; los hospitales tuvieron que pausar procedimietos en plena pandemia, y todo por el megaapagón de la Comisión Federal de Electricidad que se registró en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. Nuestros subagentes, disfrazados de termómetro sin control, nos reportan desde la "capirucha" del pan de pulque y el sarape que, al margen de las diversas opiniones que se vertieron, en la congelada provincia a nadie convencieron los argumentos que dio el Gobierno federal para justificar el megaapagón, algo que nunca se había visto y afectó también a miles de empresas y hogares; para variar los desesperados ciudadanos que trataban de encontrar respuesta, al igual que la incómoda prensa, no encontraron quién diera respuesta, ni superdelegados ni legisladores ni nadie. Lo más grave fue ver que la CFE no está produciendo la energía suficiente, que los cortes del suministro seguirán, además de la tremenda dependencia que existe de Estados Unidos en materia de gas natural, de ese que se dice sobra en el subsuelo de nuestra fría provincia.Y por supuesto ya empezaron las teorías de la conspiración, donde dicen que esta restricción del gas natural es una probadita de lo que le pueden hacer a la 4T desde allende el Bravo por el mal comportamiento de ésta en diversos temas.

Hablando de la "capirucha" del estado, ayer se convirtió en el epicentro del mundillo político que acude al "besamanos"… Perdón, ceremonia en la que por tercer año consecutivo se firmará el Pacto Coahuila, donde el "góber" Riquelme reúne a representantes del sector productivo, empresarios y fuerza laboral, además de los Poderes a modo… Digo, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para refrendar el compromiso de unidad, respeto y esfuerzo conjunto para sacar adelante al estado en competitividad y seguridad.

***

Y el que sigue en modo candidato, con el arranque y entrega de sus "grandes obras" a toda prisa y sobre todo en tramos de pavimentación, es el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, que la próxima semana emprende la retirada temporal para "chapulinear", deporte popular entre muchos políticos. Nuestros chismosos subagentes nos reportan que, según el Sistema Municipal de Mantenimiento Vial, tan solo en el mes de enero se ejecutaron más de la mitad de los proyectos de pavimentación que las realizadas en todo el 2020. Pero el meollo del asunto es que, por el apresuramiento del edil con tal de no dejarle nada a su sucesor interino, los trabajos se están haciendo a las carreras y sin mucho cuidado. Por ejemplo, en los sectores residenciales de Senderos y Viñedos los "muchachos" del sistema vial se pusieron a colocar "slurry" por todos lados, pese a que la estructura del pavimento está sumamente dañada y los baches aparecen por doquier. A la fecha, y como era de esperarse, en varias de las áreas trabajadas la ligera capa se empezó a desprender, como el azúcar de las donas, lo cual trae bastante enojados a los vecinos, que ya empezaron a reclamar. Y la que perdió la noción de la realidad fue la titular de Atención Ciudadana de Torreón, Claudia Álvarez, quien en la recta final de la administración está más interesada en asegurar una regiduría en la próxima administración que en cumplir con sus obligaciones. A decir de nuestros subagentes, doña Claudia, por alguna inexplicable razón, está convencida de que ha hecho un papel extraordinario en la actual administración, olvidándose de que Atención Ciudadana es una de las dependencias peor evaluadas y que no ha hecho el más mínimo esfuerzo por integrarse al proyecto del alcalde Zermeño.