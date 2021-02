Con aplausos arranca vacunación

En medio de aplausos, abuelos reciben vacuna contra el COVID 19. La segunda fase de vacunación inició ayer en la región sureste con la inmunización de un centenar de adultos mayores.

La segunda fase, para la población abierta, mayores de 60 años, inicio sin contratiempos y de manera simultánea con los ejidos Huachichil, San Antonio de las Alazanas y Los Llanos.

La escuela primaria Andrés S. Viesca fue uno de los cuatro módulos que se instalaron en el municipio de Arteaga, Coahuila.

Desde las 9 horas inició la llegada de adultos mayores. Acompañados, en andaderas y otros más sin compañía realizaron una fila. Un cielo despejado y una temperatura de 13 grados hicieron amena la espera.

A las 10 horas arrancó la vacunación con la señora Josefina Blanquet de 63 años de edad.

"Me siento muy bien", dijo a media hora de haber recibido la vacuna.

A la señora Josefina la inscribió su hija, pero los adultos mayores que no tienen acceso a internet pueden acudir al lugar para su registro y asignación de fecha.

Originalmente se tenían contempladas la aplicación de 80 dosis. Estas fueron puestas en dos horas. Ante la llegada de más personas, se pidieron 30 más. Estas llegaron a la 1:20 del día.

Las personas de la tercera edad esperaron un par de horas. Y cuando el portón de la escuela se abrió y vieron pasar a un hombre de la Guardia Nacional y tres mujeres del Gobierno Federal con los contenedores de la vacuna, aplaudieron.

"Llegó la vacuna!", se escuchó.

El proceso fue continuo. Toma de datos, aplicación de la inyección, instrucciones como no tomar bebidas alcohólicas y reportar reacciones alérgicas no tardaban más de 10 minutos.

Tras ello permanecían sentados media hora para cerciorarse que no hubiera reacción adversa al fármaco.

En el lugar había personas que no podían moverse sin andador. Una joven acompañaba a su abuelo. Le servía de apoyo al caminar, cuando lo sentó en la silla previo a la vacunación, le acomodó el cubrebocas, le acarició la frente y le dijo "estoy aquí". Y se colocó en un área de espera, continua. Estas escenas fueron comunes: familiares que acompañaron y dieron ánimos a sus adultos mayores.

Don Onésimo Jiménez, fue uno de los beneficiaos en la segunda tanda de vacunas.

"Ya me la pusieron y me siento bastante bien. No duele. Lo más mínimo, un piquetito ligero", dijo mientras permanecía en observación.

¿Qué le dice a las personas que no se quieren vacunar?, se le cuestionó.

"Que no sean tontas. Es una gran oportunidad de vida. Esto es un seguro para ellos, su familia y para todos nosotros en general".

La vacunación continuará esta semana en este municipio con parte de las 20 mil 298 vacunas que llegaron a Coahuila.

A nivel nacional, fue el domingo que un cargamento procedente de la India arribó a la Ciudad de México con 870 mil vacunas de la empresa AztraZeneca, procedentes del Instituto Serum de la India.

Ese mismo día inició la repartición a los todos los estados del país. Originalmente, la vacunación estaba programada para el pasado lunes, pero se tuvo que posponer en la región sureste, centro y norte de Coahuila, a causa del registro de temperaturas congelantes. Sólo la región Laguna se puedo empezar ese día, en el municipio de Viesca.

La Secretaría de Bienestar ha informado que en las regiones donde se tengan bajas temperaturas se pospondrá la vacunación para no exponer a los adultos mayores.

Ayer, los módulos se instalaron en los municipios de Arteaga, General Cepeda, Cuatro Ciénagas, Sacramento y Ocampo de la Región Sureste y desierto de Coahuila, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación.

HOY VACUNAN EN EL CENTRO Y CARBONÍFERA

Mientras que a nivel nacional inició la segunda etapa de la campaña de vacunación COVID el lunes pasado, es este miércoles cuando comenzará en los municipios de las regiones Centro y parte de la Carbonífera.

Las comunidades donde iniciará la inmunización de personas de la tercera edad son Juárez, Candela, Progreso y Ejido Primero de Mayo, que es la cabecera de Escobedo, informó la coordinadora de Programas Federales Claudia Garza del Toro.

La funcionaria pública indicó que llegaron a Monclova dos mil 200 dosis del biológico producido por el laboratorio AstraZeneca, cantidad ajustada al padrón de beneficiarios.

Sostuvo que el total de adultos mayores en los municipios citados son dos mil 200, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Indicó que la primera fase de la segunda etapa de vacunación comienza en los municipios pequeños y serán 17 de los 38 del Estado.

Sostuvo que llegarán de manera programada las siguientes remesas de vacunas.

Agregó que el mismo miércoles 17 llegarán a Saltillo por vía aérea las vacunas de Pfizer BioNtech para concluir la primera etapa con la aplicación de refuerzo de los mil trabajadores de la salud que sólo recibieron una dosis.

Precisó que la aeronave saldrá de la ciudad de México a la capital de Coahuila, a las 10:00 de la mañana, pero dijo desconocer cuántas dosis llegarán.

En la Región Centro del Estado faltan mil trabajadores de la salud de primera línea y cinco mil más de segunda y tercera línea.

Garza del Toro explicó que las dosis del biológico de AstraZeneca están destinadas para los adultos mayores y que llegarán de Pfizer para el personal de salud.

AL NORTE SIN NÚMERO DE DOSIS

Un total de cuatro mil 875 dosis de la vacuna contra el Covid de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, ya se encuentran en Coahuila tras su recepción en el aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; se concretó su traslado a la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Las vacunas se destinarán para aplicar las segundas dosis a la misma cantidad de trabajadores de la salud, particularmente para quienes se encuentran en la primera línea de batalla de atención a pacientes Covid-19 de la entidad y con lo cual, completarán su proceso de vacunación.

Autoridades de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) dieron a conocer que fue a las 09:00 horas de este martes 16 de febrero, sobre el arribo del avión, en el que fueron trasladadas las dosis de la vacuna contra el Coronavirus de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.

Tras llegar al aeropuerto de la ciudad de Monterrey, fueron trasladadas vía terrestre a la ciudad de Saltillo; las 4 mil 875 dosis correspondientes a la segunda dosis para el personal de primera linea del sector salud.

Autoridades de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila, dieron a conocer que actualmente están viendo cuál será la distribución de las vacunas en la entidad; inclusive que aún están revisando dicha situación.

Por ello, tanto las autoridades de la Secretaria de Bienestar Social en la región norte de Coahuila, que participa en las brigadas correcaminos de vacunación como de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras; aún están en espera de que se les den a conocer los datos sobre las cantidades que serán enviadas a esta región.