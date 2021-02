vibremospositivo

A SOLTAR

Hoy les quiero hablar sobre el soltar, algo que personalmente en ocasiones me cuesta un poco más que otras cosas. A lo largo del tiempo he aprendido a soltar y desapegarme de las cosas materiales, hoy estoy aprendiéndolo con mis relaciones. Lleva tiempo y sanación interna pero claro que se puede. Me pareció interesante hablar de este tema ya que he notado que a la gente de mi entorno también se le dificulta el soltar, sobre todo a las personas.

Tenemos que tener en cuenta que cuando soltamos estamos avanzando en nuestras vidas, pero cuando no lo hacemos nos estancamos, nos quedamos en una zona de malestar, de incertidumbre, donde nuestra mente comienza a dominarnos y queremos tener el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Comenzamos a bajar nuestra vibración y tenemos emociones de angustia e inseguridad. Cuando no podemos/queremos soltar, el pasado se adueña de nosotros y el apego aparece latente allí. Y si, lamento decirte que el apego duele, por las expectativas que nos hacemos, las ideas y el mundo maravilloso que nos inventamos en nuestra cabeza. El soltar es totalmente consciente. Solo depende de nosotros dejar ir situaciones, cosas o personas que nos afectan en nuestro bienestar. A mi juicio la confianzaen uno mismo y el amor propio es primordial para poder soltar. Es importante pedirle al universo que nos brinde lo que es mejor para nosotros, que no siempre es lo que pensamos, lo que queremos y asípoder eliminar los apegos. Como todo es un proceso, a algunas personas les lleva más tiempo que a otras y no está mal eso, lo importante te repito es ser consciente y querer sanarlo, cada uno a su tiempo.

Es muy interesante poder ver el acto de soltar con gratitud, por todo lo aprendido en esa experiencia de vida, siendo asímás libres y auténticos, sintiendo tranquilidad en nuestros corazones de que lo que estamos haciendo es totalmente natural y correcto, es sano.

Hay que dejar los miedos de lado, que son quienes no nos dejan avanzar. Los miedos siempre van a estar, el temor a perder algo o alguien, o lo que pasara, lo importante nuevamente es confiar en nosotros, en el universo. Con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad, confiemos en nuestros pensamientos y que lo mejor para nosotros va a suceder. Todo es perfecto, así como es. Soltar es abrirnos a nuevas oportunidades.

Deja que las cosas fluyan, no te aferres a nadie ni a nada, todo tiene un momento en nuestras vidas, todo es perfecto. Lo que se tiene que quedar en nuestras vidas lo hará, sin controles ni presiones, y lo que se tiene que ir también se ira y no volverá, es aprendizaje, todo tiene un porque, no te olvides de eso.

Suelto, entrego, confío y agradezco. Dejo ir lo que no quiere quedarse en mi vida, lo que pesa, permitiendoasí que se quede solo lo auténtico, lo que me hace brillar y suelto con amor y paz a lo que grandes enseñanzas me dejo.

La felicidad es mucho más de lo que esperas. Amate mucho, confía en vos, que todo es perfecto.

¿Te es fácil soltar?

